Funk Tribu, el único DJ colombiano que agotó dos fechas en el Coliseo Medplus

Bogotá vibrará el próximo 5 y 6 de septiembre al ritmo de Funk Tribu, el DJ y productor bogotano que ha conquistado las pistas del mundo con su sonido contundente y magnético. En un logro que marca un hito en su carrera, el artista agotó en tiempo récord las dos fechas programadas en la capital colombiana, ciudad que lo vio crecer y dar sus primeros pasos en la música electrónica.

El regreso de Funk Tribu no solo es un reencuentro con su público local, sino también la oportunidad de presentar oficialmente su nuevo proyecto: 'Tribe', un colectivo que busca conectar talentos emergentes, productores y DJs bajo una misma visión creativa. La propuesta apunta a consolidar una comunidad que trascienda fronteras y fomente la experimentación sonora.

En los últimos años, Funk Tribu ha pasado de tocar en pequeños clubes de Bogotá a ser parte de los lineups de festivales internacionales como lo es Tomorrowland, Awakenings, Monegros y escenarios icónicos en clubes de Europa y América. Su estilo, que combina el trance con ritmos hipnóticos, percusiones profundas y una energía envolvente, lo ha posicionado como uno de los nombres más relevantes de la nueva generación del techno global.

Para muchos de sus seguidores, estas dos noches en Bogotá serán más que una fiesta: representarán el cierre de un círculo y el inicio de una nueva etapa en la carrera de un artista que nunca ha olvidado sus raíces. Con 'Tribe' Funk Tribu no solo busca seguir innovando en la música, sino también inspirar a la próxima ola de creadores que, como él, sueñan con poner a Colombia en el mapa de la electrónica mundial.

El DJ colombiano se estará presentando en el Coliseo Medplus con las dos fechas agotadas y hasta el día de hoy solo hay disponibilidad de boletas para backstage en la segunda fecha que se realizará el viernes 5 de septiembre. Por otra parte, cabe recordar que su primera fecha, la cual que se realizará el 6 de septiembre agotó toda la boletería en menos de un día.

