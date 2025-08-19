El celular de Xiaomi que está con más de la mitad de descuento en Falabella: cuesta mucho menos que en la página oficial

Este dispositivo con el 52% de descuento solo por 48 horas cuenta con características Premium, gran memoria, cámara de 200 MP y envío gratis inmediato

Estamos en plena temporada de promociones y varios comercios han lanzado descuentos que superan lo habitual. Si usted está pensando en cambiar de celular, esta puede ser una gran oportunidad: el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Midnight Black (8GB RAM + 256GB de almacenamiento) está con rebaja especial en Falabella solo por 48 horas, incluso el precio es más bajo que en el sitio oficial de Xiaomi.

El Redmi Note 14 Pro, es uno de los más completos de la marca dentro de su gama. Integra un potente procesador MediaTek Helio G100 Ultra, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con la posibilidad de ampliarse hasta 1TB con microSD. Su mayor atractivo está en la pantalla AMOLED de 6.67’’, que ofrece resolución Full HD+, 120Hz de tasa de refresco y protección Gorilla Glass Victus 2, lo que lo convierte en un teléfono ideal para quienes buscan fluidez y resistencia.

Lo mejor de todo es el precio final, el equipo queda en $879.900, y si se paga con tarjeta CMR Falabella, baja aún más hasta los $839.900. Además, cuenta con envío gratis con entrega al día siguiente o la posibilidad de retirarlo en tienda de manera inmediata.

Características principales del Redmi Note 14 Pro en promoción

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro se ha posicionado como un celular que roza la gama alta gracias a su cámara principal de 200 MP con estabilización OIS, acompañada de un lente ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP. Además, su cámara frontal de 32 MP permite selfies y videollamadas con gran detalle.

La batería de 5500 mAh con carga rápida de 45W asegura autonomía para todo el día y una recarga eficiente, mientras que su diseño estilizado de 180 gramos ofrece comodidad sin sacrificar potencia. También cuenta con sensor de huellas en pantalla, desbloqueo facial con IA, resistencia al polvo y salpicaduras (IP64) y certificaciones de baja luz azul para cuidar la vista.

En conclusión, se trata de una promoción difícil de ignorar: un celular con gran potencia, cámaras de primer nivel y batería de larga duración, ahora con más descuento en Falabella que en la página oficial de Xiaomi.

