- El lento contrato para hacer una simple rampa en un colegio en la Candelaria

La obra tiene cerca de diez meses de retraso. Además, 4 suspensiones y podría demorar más por las modificaciones en la licencia de construcción

La empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), en cabeza de Carlos Felipe Reyes, por medio del contrato de obra # 486 de 2024, adjudicó al Consorcio Candelaria Duoval, el pasado 7 de febrero de 2025, el proyecto para la construcción de una rampa y obras complementarias para que los estudiantes y el cuerpo de profesores puedan acceder a las áreas deportivas del colegio público La Candelaria sede A, ubicado en el barrio la Concordia en el centro de la ciudad. Esta iniciativa hace parte de un convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y Renobo.

El contrato # 486 de 2024, firmado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá tiene como objeto, contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes la construcción de la rampa del colegio público La Candelaria. Desde el inicio, esta obra presenta problemas de estudios y diseños con la licencia de construcción, la cual debe ser modificada para poder continuar con la estructuración y cimentación.

El Consorcio Candelaria Duoval, que tiene a cargo la realización de dichas obras, está conformado por las empresas Construval Ingeniería S.A.S con el 10% de participación en la obra y Desarrollos Urbanos y Obras Civiles S.A.S con el 90% de participación por un valor de $1.500 millones, de los cuales la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá ya canceló al Consorcio Candelaria Duoval la suma de $8.239.047 el 13 de agosto de 2025. A la fecha, Renobo ha pagado un total de $447.855.063 al Consorcio Candelaria Duoval, correspondiente al 30% de anticipos del costo total de la obra.

La obra, que debió ser entregada el 6 de agosto de 2025, continua con serios retrasos por la mala planificación al momento de realizar los estudios y diseños. Aunque el Consorcio acordó con Renobo la entrega para el 3 de mayo de 2026, esto nunca ocurrió. Por el contrario, el contrato ha tenido 4 suspensiones entre el 1 de abril de 2025 y el 23 de abril de 2026, completando cerca de 10 meses de retraso en la ejecución de las obras, con un porcentaje de ejecución de tan sólo el 2,69%.

Sobre el tema, el Director de Renobo, Carlos Felipe Reyes, manifestó que actualmente la obra efectivamente se encuentra suspendida debido a las modificaciones que se debe realizar a la licencia de construcción por parte de la curaduría urbana número 2 de Bogotá.

Se estima que una vez la Curaduría haga los ajustes y modificaciones correspondientes a la licencia de construcción se dará continuidad a la construcción de la rampa y obras complementarias. Según Reyes, esto podría durar unos 6 meses más, si la Curaduría entrega rápido la licencia modificada para realizar los ajustes necesarios a los estudios y diseños en la cementación y estructuración del proyecto.

De acuerdo con lo manifestado por Reyes, las obras se desarrollan en el costado suroriental de la institución educativa en un área independiente, aislada de las zonas utilizadas diariamente por los alumnos del plantel con el fin de garantizar que no afecten el buen funcionamiento del colegio. Sin embargo, más de 1.400 estudiantes y más de 70 profesores se han visto afectados con el retraso de las obras porque la rampa es necesaria para poder acceder a las áreas deportivas y recreativas.

Construval Ingeniería S.A.S es una empresa que se dedica a la construcción de edificios no residenciales, con sede principal en Bogotá. Fue creada el 2 de febrero de 2009, actualmente cuenta con unos 13 empleados y su representante legal es el señor Hildebrando Valbuena Alarcón.

Mientras que la otra empresa que integra el Consorcio Candelaria Duoval, Desarrollos Urbanos y Obras Civiles S.A.S, tiene como representante legal a Anyi Katherine Escobar González. Su sede principal se encuentra en el municipio de Chía (Cundinamarca) y su campo de operaciones está en la construcción de edificaciones residenciales. Se fundó el 16 de febrero de 2005 y sólo tiene 2 empleados.

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