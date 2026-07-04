El opita que se hizo ciclista en las montañas de Antioquia y que busca ser protagonista del Tour de Francia

Harold Tejada llega a la carrera más importante del ciclismo tras una etapa ganada en la Paris-Niza en marzo. Se enfrentará con Egan, Sergio Higuita y Gaviria

Una maleta, una bicicleta y cientos de kilómetros por delante. A los 16 años, Harold Tejada cerró la puerta de su casa en Pitalito sabiendo que tardaría mucho tiempo en volver a verla como antes. Atrás quedaban sus padres, las carreteras donde aprendió a pedalear y la tranquilidad de entrenar cerca de casa. Adelante lo esperaba Antioquia, una tierra donde cada subida representaba una prueba y donde tendría que demostrar que un joven huilense también podía abrirse camino entre los mejores ciclistas del país.

No tenía un contrato profesional ni la certeza de que el sacrificio valdría la pena. Solo llevaba una convicción: si quería llegar a la élite, debía salir de la comodidad de su hogar para perseguir un sueño que todavía parecía demasiado lejano.

Hoy, aquella decisión cobra otra dimensión. El pedalista huilense será, junto con Egan Bernal, Fernando Gaviria, Einer Rubio y Sergio Higuita, uno de los cinco colombianos que tomarán la partida del Tour de Francia 2026.

Con esa presencia, Harold Tejada alcanzará su quinta participación en la Grande Boucle, un recorrido que resume años de esfuerzo, paciencia y crecimiento deportivo, desde que salió del sur de Huila siendo apenas un adolescente.

Del Huila a Antioquia: la familia que impulsó el sueño de Harold Tejada

Antes de recorrer las carreteras de Europa, Harold Tejada aprendió a pedalear en Pitalito. Nacido en 1997, encontró en su familia el primer respaldo para desarrollar su talento. Su madre, Gladys Canacué, quien años después sería alcaldesa del municipio, impulsó la promoción del deporte y las escuelas de formación, mientras que su padre asumió el papel de primer entrenador, acompañándolo en la preparación, las competencias y los viajes por distintas regiones del país.

Gracias a ese apoyo, el joven ciclista representó a Huila durante cerca de ocho años. Muy pronto empezó a destacarse por una característica que llamaba la atención de entrenadores y rivales: casi siempre terminaba entre los primeros puestos. A los 14 años, fue reconocido como el mejor corredor de la categoría prejuvenil de la Clásica Nacional de Ciclismo de 2011, una actuación que confirmó que tenía condiciones para aspirar a un nivel superior.

Sin embargo, el talento no siempre iba acompañado de las oportunidades. Aunque conseguía resultados importantes, el camino hacia el profesionalismo parecía más complejo desde un departamento con menos tradición ciclística que otros del país.

Fue entonces cuando apareció David Vargas, entrenador de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Después de seguirlo durante varias competencias, decidió ofrecerle un lugar en el Club de Ciclismo de El Carmen de Viboral. Aquella invitación cambió el rumbo de su carrera.

Así, en 2013, Tejada tomó la decisión más difícil de su juventud. Dejó a sus padres, cambió Huila por Antioquia y apostó todo por convertirse en ciclista profesional. Las montañas antioqueñas pronto le enseñaron que el talento por sí solo no alcanzaba. Cada entrenamiento significaba intentar no perder la rueda de corredores que llevaban años compitiendo al más alto nivel.

Mientras el aire escaseaba en los ascensos, también aparecían las dudas. En el ciclismo, quedarse unos metros atrás puede significar perder una carrera; en la vida de Harold, rendirse habría significado regresar a casa con la sensación de haber abandonado el intento demasiado pronto.

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Del sacrificio a la élite del ciclismo mundial

El cambio no produjo resultados inmediatos, pero sí abrió las puertas para seguir creciendo. Primero integró equipos de formación y posteriormente vistió los colores de Orgullo Paisa, EPM y Team Medellín, donde fue consolidándose como uno de los corredores sub-23 más destacados del país.

Esa evolución alcanzó su punto más alto en 2019. En su último año dentro de la categoría juvenil, Harold Tejada conquistó el Campeonato Nacional Sub-23 tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj, una doble consagración que confirmó su madurez deportiva.

Pocas semanas después volvió a sobresalir en Europa al ganar una etapa del Tour de l'Avenir, considerada la principal vitrina para los jóvenes talentos del ciclismo internacional. Cruzó la meta levantando apenas los brazos, con la respiración entrecortada y las piernas al límite después de varias horas de esfuerzo.

Aquel triunfo fue mucho más que una victoria. Era la confirmación de que el adolescente que había salido de Pitalito ya podía competir de igual a igual con los mejores talentos del ciclismo mundial. El mismo muchacho que años atrás entrenaba en las carreteras de Huila ahora escuchaba su nombre en Europa. Y así fue: aquella actuación terminó de convencer al Astana, que anunció su incorporación al WorldTour a partir de 2020.

Con ese fichaje comenzó un nuevo desafío. El huilense pasó de competir en el calendario colombiano a compartir equipo con algunas de las principales figuras del pelotón internacional, desempeñando inicialmente el papel de gregario en las grandes carreras europeas.

Cinco Tour de Francia y una temporada que confirmó su crecimiento

El salto al WorldTour le abrió rápidamente la puerta de las competencias más importantes del calendario internacional. Su estreno en el Tour de Francia llegó en 2020, una edición inédita que debió aplazarse hasta finales de agosto debido a la pandemia de covid-19.

A sus 23 años, Tejada debutó en la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial, un escenario reservado para los mejores corredores del planeta y que marcó el inicio de una relación cada vez más estrecha con la Grande Boucle.

Aquella primera experiencia fue apenas el comienzo. Con el paso de las temporadas regresó al Tour en 2023, 2024 y 2025. Este año alcanzará su quinta participación, una cifra que refleja la confianza que ha mantenido Astana en el pedalista huilense. Entre todas sus actuaciones, el puesto 34 de la clasificación general logrado en 2023 continúa siendo su mejor resultado en la ronda francesa.

Cada julio la escena se repite. Harold Tejada ajusta el casco, se acomoda las gafas y espera inmóvil entre decenas de corredores mientras el pelotón aguarda la salida. Frente a él aparecen carreteras bordeadas por miles de aficionados; detrás quedan los años en los que soñaba con ver el Tour por televisión desde Pitalito. Hoy ya no observa la carrera: forma parte de ella.

Sin embargo, el Tour no ha sido el único escenario donde ha construido experiencia. Tejada también ha disputado el Giro de Italia y la Vuelta a España, completando participación en las tres grandes vueltas del calendario internacional. En el Giro finalizó en las posiciones 36 y 56 de la clasificación general en 2021 y 2022, mientras que en La Vuelta ocupó los puestos 65, 40 y 12 en las ediciones de 2022, 2024 y 2025, respectivamente, siendo ese duodécimo lugar su mejor actuación en una carrera de tres semanas.

Esa experiencia acumulada comenzó a reflejarse también en sus resultados individuales. Durante las primeras temporadas fue reconocido principalmente por su trabajo como gregario, acompañando a los líderes del Astana en la montaña y en las jornadas más exigentes. Con el paso de los años, ese papel evolucionó hasta convertirlo en un corredor con opciones propias, algo que quedó demostrado durante la temporada 2026.

La mejor muestra llegó en marzo en la París-Niza, donde consiguió la primera victoria de etapa de su carrera en una prueba del WorldTour, además de finalizar décimo en la clasificación general. A ese rendimiento sumó el cuarto lugar en el UAE Tour, resultados con los que llega al Tour de Francia en uno de los mejores momentos deportivos desde que compite en Europa.

Ahora, el huilense afrontará una nueva edición del Tour de Francia, que comenzará el 4 de julio en Barcelona y concluirá el 26 de julio en los Campos Elíseos de París, tras recorrer 3.320 kilómetros distribuidos en 21 etapas, con un objetivo pendiente: buscar su primer triunfo de etapa en una de las tres grandes vueltas, después de consolidarse como uno de los colombianos con mayor continuidad en el pelotón internacional.

Harold Tejada, el orgullo de Pitalito que sigue mirando hacia su tierra

Mientras continúa compitiendo al máximo nivel, Harold Tejada mantiene un vínculo permanente con Huila. Ese compromiso quedó reflejado en la creación de la Ruta Harold Tejada, un evento ciclístico que tendrá nuevamente a Pitalito como escenario y que recorrerá algunos de los paisajes más representativos del sur del departamento, incluyendo San Agustín.

La iniciativa busca promover el turismo y, al mismo tiempo, acercar a niños y jóvenes al ciclismo. Tras la primera edición, las escuelas de formación deportiva del municipio incrementaron el número de participantes, convirtiendo el evento en una plataforma para impulsar nuevos talentos.

Ese reconocimiento también llegó desde las instituciones. Hace algunas semanas, el Gobierno departamental le otorgó la condecoración José Eustasio Rivera, una de las máximas distinciones de Huila, en homenaje a su trayectoria deportiva y a la proyección internacional que ha dado a su tierra natal.

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