- El legado de Yeison Jiménez sonará en Popular al Parque 2026

La muerte de Yeison Jiménez resonó dentro del país a comienzos de 2026. En los primeros días de enero se conoció la noticia del fallecimiento del cantante de música popular, quien perdió la vida tras el accidente de una avioneta en la que viajaba. Según los reportes, la aeronave se estrelló en el sector de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, pocos minutos después de despegar. El artista tenía 34 años.

Meses después de su partida, Bogotá será escenario de un homenaje que buscará mantener vivo su legado musical. Durante la tercera edición de Popular al Parque, uno de los eventos gratuitos más importantes dedicados a la música popular en Colombia, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que recordará algunas de las canciones más reconocidas del intérprete. Temas como “Aventurero”, “Por qué la envidia”, “Maldita traga”, “Ya no mi amor” y “Mi venganza” harán parte de la programación especial.

El evento, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Además del homenaje a Yeison Jiménez, el festival contará con la participación de destacados exponentes de la música popular colombiana, entre ellos Francy, Luisito Muñoz, Hernán Gómez y Marbelle. La Banda del Aventurero será la agrupación encargada de rendir tributo al artista.

La programación también incluirá invitados internacionales. Para esta edición fueron confirmados Los Tucanes de Tijuana y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, dos de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana.

La presencia de músicos mexicanos responde a las estrechas relaciones musicales y culturales que existen entre ambos países. Tanto la música popular colombiana como la regional mexicana comparten instrumentos como el acordeón y el bajo sexto, además de letras que abordan el amor, el desamor y las historias de la vida cotidiana. Estas similitudes tienen raíces históricas que se remontan a la década de 1930, cuando la música campesina mexicana comenzó a tener una fuerte influencia en distintas regiones de Colombia.

Para este año, Idartes espera recibir entre 70.000 y 80.000 asistentes. Aunque la entrada será gratuita, el festival estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Asimismo, estará prohibido el ingreso con camisetas de equipos de fútbol, cámaras profesionales y bebidas alcohólicas adquiridas fuera del recinto.

Información clave:

Fechas: 6 y 7 de junio de 2026.

Entrada: gratuita.

Edad mínima: 18 años.

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá.

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