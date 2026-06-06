- Medellín celebra la sexta edición de la Feria Cultura y Libros con homenaje a Delia Zapata Olivella

La Feria Cultura y Libros reunirá en Medellín a escritores, artistas y editoriales para exaltar las tradiciones colombianas y el legado de Delia Zapata.

Medellín se prepara para recibir la sexta edición de la Feria Cultura y Libros, un evento cultural que se llevará a cabo del 2 al 7 de junio de 2026 en el Parque Comercial El Tesoro. La programación principal tendrá lugar durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, ofreciendo a los visitantes una alternativa para disfrutar de su tiempo libre alrededor de la literatura, las tradiciones y la identidad cultural colombiana.

En esta edición, la temática central estará dedicada a las fiestas populares, las tradiciones y la construcción de la identidad nacional. Como parte de esta propuesta, la feria rendirá un homenaje especial a la bailarina, investigadora y gestora cultural Delia Zapata Olivella, en conmemoración del centenario de su nacimiento, ocurrido en 1926.

El tributo busca destacar la importancia de Zapata Olivella en la preservación y difusión del folclor colombiano. Su trabajo fue fundamental para rescatar y visibilizar expresiones culturales tradicionales como la cumbia, el mapalé, el currulao y el bullerengue, llevándolas de sus contextos locales a escenarios nacionales e internacionales. Gracias a su labor, estas manifestaciones artísticas alcanzaron un mayor reconocimiento dentro y fuera del país.

Además de su trabajo como bailarina e investigadora, Delia Zapata Olivella realizó importantes aportes académicos mediante la publicación de obras como Manual de danzas folclóricas de la Costa Atlántica y Manual de danzas folclóricas del Chocó. Su legado también contribuyó a fortalecer la memoria afrodescendiente y mestiza de Colombia.

La artista falleció en 2001 mientras se encontraba en Costa de Marfil, África, investigando las raíces del folclor colombiano. Durante su estancia contrajo malaria, enfermedad que le causó la muerte. Sin embargo, su legado continúa siendo una referencia fundamental para la cultura nacional.

La feria contará con la participación de cerca de 35 invitados nacionales, entre escritores, periodistas, músicos, cineastas y cocineros. Entre los nombres destacados figuran Juliana Gómez, Sara Jaramillo Klinkert, Jaime Monsalve y Francisco Maturana.

Asimismo, alrededor de 40 editoriales y librerías del país presentarán novedades en literatura infantil, narrativa, poesía y proyectos editoriales independientes. La entrada será gratuita y estará abierta para públicos de todas las edades.

Información general

Lugar: Parque Comercial El Tesoro, Carrera 25A #1A Sur – 45, Medellín.

Parque Comercial El Tesoro, Carrera 25A #1A Sur – 45, Medellín. Fecha: Del 2 al 7 de junio de 2026.

Del 2 al 7 de junio de 2026. Entrada: Gratuita.

Gratuita. Edad mínima: No aplica.

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