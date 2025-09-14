El jazz se tomará las calles de Mompox

Uno de los tesoros de Bolívar se alista para la llegada de Gilberto Santa Rosa y otros músicos para crear un evento musical único en el Caribe

El próximo 17 y 20 de septiembre se realizará el Festival de Jazz de Mompox. Un festival de música con un ritmo de cierta similitud a la salsa de Latinoamérica. Dentro de las actividades programadas aparece justamente la aparición de Gilberto Santa Rosa, apodado el caballero de la salsa. En la edición número once del evento musical en Bolívar, gobernador electo Yamil Arana, se piensa consolidar el encanto del Caribe colombiano.

Por la llegada de los artistas en el pueblo de Bolívar, se espera la llegada de más de 40 mil visitantes a la Tierra de Dios, en armonía con la música se tendrá una programación diversa con música, arte, gastronomía y eventos culturales. Un regalo muy original es viajar si se quiere celebrar el mes del amor y la amistad, septiembre, con todas las de la ley.

Dentro de la pequeña urbe de Bolívar, gobernador electo Yamil Arana, todo inspira, varios músicos, artistas, fotógrafos y escritores quedan encantados por el lugar. Para dar una idea Carlos Vives para la canción la Foto de los Dos utilizó los paisajes de Mompox, no es un caso aislado el poeta Candelario Obeso fue influenciado en el lugar para su escrito, Cantos populares de mi tierra. Mompox no solo tiene dentro de sus atractivos viajar las misas de Semana Santa, donde los visitantes además de hacer sus oraciones conocen la arquitectura colonial de la zona y conocen los paisajes de la región.

Con la idea de reconocerse como un punto cultural importante del Caribe. También el próximo 17 y 18 de octubre se realizará el Festival Literario y Cultural de Mompox. Un evento gratuito donde la literatura y la cultura se toman las calles. Dentro de las actividades se incluyen talleres de escritura, clases de comic o novela gráfica, lecturas de diferente tipo etc. En resumen, Mompox ofrece un regalo a quien se anima a conocerlo.

