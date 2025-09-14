El empresario detrás del show de Jesse & Joy en Bogotá

Este fin de semana se presenta el dúo mexicano, Jesse & Joy, en Bogotá. Una de las empresas responsables del evento es Fenix Entertainment Group Colombia S.A.S, que deberá velar por el buen desarrollo de la presentación. Donde se espera la puesta en vivo de las canciones más famosas de la pareja como Dueles, Ecos de Amor, Llora, Corre, etc. No obstante, en el show también se presenta la colombiana Sofía Córdoba, quien le abrirá a los aztecas.

El grupo mexicano se formó en 2005, por Jesse Huerta y Joy Huerta, año en que firmaron por Warner Music Latina

Sobre Fenix Entertainment Colombia se conoce su representante legal, el chileno Patricio Andrés Oryan. El Ceo que estudió en la famosa Universidad Gabriela Mistral y antes de llegar a Fenix Entertainment pasó por Universal Music. El chileno llegó a Bogotá en septiembre de 2023, en consecuencia, este año va cumplir dos años en el país. Sin embargo, abrieron oficinas en la capital el año pasado, la multinacional Fenix Entertainment quería montar su filial con cuidado.

Fenix Entertainment fue una creación del argentino Marcelo Fígoli, quien se interesó en el mundo de los conciertos por su militancia política al organizar un concierto para la cantante Sandra Mihanovich, por el relativo éxito del show el joven descubrió un talento a explotar. Con el paso del tiempo el invento de Fígoli sería una de las multinacionales de la música más importantes de América Latina, no es una exageración dentro de los artistas que tienen relación con el negocio Fenix aparecen Shakira, Arjona, Aventura, Jesse & Joy entre otros.

La empresa logró tal poder que en 2021 consiguió el complejo Parque de la Costa, dentro del proceso de compra requirió negociaciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No es el único signo de su ascenso, dentro del ahora grupo Fenix Media se incluyen medios de comunicación, parques de atracciones y otras áreas de la industria del ocio y la comunicación. Ahora la multinacional quiere consolidar su expansión en la región.

Vea también: La noche en que Bogotá estrenó su nuevo templo de conciertos con Green Day bajo la lluvia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.