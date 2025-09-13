La película inspirada en un cuento de Borges que se pondrá en Bogotá

Una iniciativa de la Cinemateca de Bogotá, parte de Idartes, para el mes de septiembre de 2025 es el ciclo de Restaurados. Donde la Cinemateca ofrece películas antiguas, no solo es un vistazo al pasado y una forma de hacer memoria. La meta de la institución distrital es difundir el cine de Latinoamérica. El próximo domingo 14 de septiembre los interesados en el tema podrán ver de forma gratuita el Hombre de la Esquina Rosada, un clásico del cine argentino.

El guion del Hombre de la Esquina Rosada se basa en un texto de Borges. Donde se conoce los duelos, el honor y la noche antigua de los suburbios de Buenos Aires. El texto y la película dan de forma directa una visión de los infortunios de la vida, donde la traición, la muerte y la violencia llaman a otras desgracias. El genio de Borges se ve en ese escrito; no obstante, uno de sus cuentos más famosos es el Aleph, existe otra cara del artista, donde la ciudad los habitantes y sus delirios son vistos de primera mano y el autor narra la brutalidad de la metrópoli de aquellos años.

La Cinemateca parte de Idartes, que tiene a María Claudia Parias Durán como cabeza, en el ciclo Restaurado ofreció El Danzón, Un pasaje de ida, Daquilema, Taciturno etc. Todos trabajos hechos en Latinoamérica y reproducidos en la Cinemateca de Bogotá. Para el cierre del ciclo se dejó la película basada en la imaginación del autor de Funes el Memorioso.

Información relevante

Lugar: Cinemateca Cra. 3 #19-10 (Bogotá)

Hora 5:00 pm

Fecha Domingo 14 de septiembre 2025

Costo: Gratuito

