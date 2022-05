El insulto comienza cuando se acaban las ideas

Por: Stella Ramirez G. |

mayo 09, 2022

Se entenderá como "campaña sucia" la que, más que ocuparse de remarcar las virtudes de un candidato, apunta a resaltar los defectos del adversario, muestra inequívoca que el tal, tiene escasez de materia gris, y que lo único que puede ofrecer es ataques a sus contrincantes políticos y repetir lo que, a su oído le "soplan".

De allí que sus errores se hagan más visibles, más notorios. No es lo mismo haber estudiado el tema, que llegar a la clase a tratar de entenderlo, el resultado de esto último será siempre quedar como un pésimo modelo a seguir.

Y esto, es lo que estamos viviendo en la actualidad, en este caso, un candidato no realza sus propias virtudes, no porque no quiera, sino porque casi no las tiene, de allí, que busque destacar lo negativo del oponente.

Y no es que quiera decir con esto, que el candidato que recepciona mi admiración y respeto, no tenga defectos, claaaro que los tiene, es un ser humano, pero, cuando se trata de socavar la reputación de un candidato u opción política, a través de evocar imágenes y argumentos que degraden la percepción que tengan los votantes respecto del rival, es una campaña más que mezquina, peligrosa.

En Colombia, reconozcan o no, Gustavo Petro, es un ser humano que se ha jugado su vida denunciando la corrupción, eso, a pesar de arranques de odio y sectarismo, es una realidad, en este país y claro por fuera también.

Es por eso, más allá de toda valoración ética, que debiera ser instrumentos importantes para el debate político, el exponer ideas, objetivos, cambios y verdades

Nos debe dar mucha desconfianza y hasta miedo un candidato "copión" de malas propuestas por mentirosas, porque es más de lo mismo, porque el proponer lo mismo es continuidad de lo peor, porque proponer lo mismo, nos muestra que en la cabeza de ese candidato no cabe la palabra Estado.

El objetivo debe ser el cambio de modelo, un modelo muy usado se vuelve peligroso, por aquello que, autoridad que no abuse se desprestigia, y eso tal vez fue lo que quiso hacer este gobierno, imitando los otros, pero, le salió el tiro por la culata, es unos de los gobiernos más desprestigiados, ganándole por mucho a otro también nefasto gobierno, el del doctor Patraña!

Pedir una regulación a los ataques mentirosos, a las trampas, a las calumnias será siempre una ilusión lejos de que se pueda cumplir, tenemos unos medios de comunicación, dispuestos cada día a vender lo que los dueños de estos quieran, mentiras calumnias, propaganda ilusionista, y lo peor, hay un pueblo dispuestos a creerles.

Así las cosas, esta campaña es altamente vulnerable a las tácticas de ataque, no es nada nuevo, está en juego de un lado un modelo nuevo de país, del otro lado jugosas chequeras, que han sido el sustento de clanes familiares, en todos los niveles del Estado.