- Los países que marcaron tendencia en el torneo internacional: así cambiaron el mapa del fútbol con sus proyectos

El torneo dejó mucho más que un campeón. También confirmó cuáles son los proyectos deportivos que hoy están marcando el rumbo del fútbol internacional

Cada gran campeonato de selecciones deja un campeón, pero también algo igual de interesante: muestra hacia dónde está evolucionando el fútbol. Mientras unas potencias continúan demostrando por qué llevan décadas dominando este deporte, otras selecciones confirman que el mapa futbolístico ya no pertenece exclusivamente a los mismos de siempre.

La competencia disputada este año volvió a evidenciar que la diferencia ya no pasa únicamente por tener grandes figuras. Los proyectos deportivos de largo plazo, la formación de futbolistas desde edades tempranas, el uso de la tecnología y la exportación de talento hacia las principales ligas del mundo están reduciendo la distancia entre los gigantes tradicionales y los países que hace apenas unos años parecían muy lejos de competir en este nivel.

España volvió a demostrar que la cantera sigue siendo su mayor fortaleza

Si hubo una selección que reafirmó una identidad futbolística fue España. La posesión del balón, la presión alta y la confianza en una nueva generación de jugadores volvieron a convertir al equipo ibérico en el gran protagonista del torneo.

La consolidación de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri refleja el resultado de un modelo que lleva décadas apostándole a las divisiones menores. España no solo continúa formando talento, sino que logra incorporarlo rápidamente al máximo nivel, manteniendo una idea de juego reconocible sin importar el cambio de generaciones.

Francia e Inglaterra siguen cosechando años de inversión

Francia volvió a exhibir una de las plantillas más completas del planeta. Más allá del liderazgo de Kylian Mbappé, el equipo mostró nuevamente una profundidad pocas veces vista, producto de uno de los sistemas de formación más sólidos de Europa, donde decenas de academias alimentan constantemente a las principales ligas del continente.

Algo similar ocurre con Inglaterra. Durante años fue una selección señalada por quedarse corta en los momentos decisivos, pero hoy recoge los frutos de una transformación iniciada hace más de una década. Futbolistas como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice representan una generación que combina talento, preparación táctica y experiencia internacional desde muy jóvenes.

Ya no siempre sorprenden los mismos

Si las potencias mantuvieron su protagonismo, varias selecciones demostraron que el fútbol internacional atraviesa una transformación silenciosa.

Uno de los casos más llamativos fue Noruega. Durante décadas permaneció lejos de los grandes focos del fútbol internacional, pero hoy cuenta con una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, acompañados por jóvenes como Antonio Nusa y Oscar Bobb. El crecimiento de sus procesos de formación permitió que el país escandinavo dejara de depender de una figura aislada para convertirse en un equipo capaz de competir frente a cualquiera.

También sobresalió Marruecos, que confirmó que su histórica actuación de hace algunos años no fue producto del azar. El trabajo conjunto entre la federación marroquí y la diáspora establecida en Europa continúa produciendo futbolistas de primer nivel, consolidando al país como uno de los grandes referentes del fútbol africano.

Quizá ninguna historia resulte tan llamativa como la de Cabo Verde. Con una población cercana a los 600.000 habitantes, inferior incluso a la de muchas ciudades colombianas, el archipiélago africano logró competir gracias a un proyecto que combina talento local con futbolistas formados en Portugal, Francia, Bélgica y Países Bajos. Su crecimiento demuestra que el éxito ya no depende exclusivamente del tamaño de un país, sino de la capacidad para identificar talento, fortalecer procesos de formación y aprovechar los vínculos con jugadores que desarrollan sus carreras en el exterior.

Más allá de quién levantó el trofeo, la gran conclusión que deja este campeonato es otra: el fútbol internacional atraviesa uno de los cambios generacionales más importantes de los últimos años. Las potencias tradicionales siguen marcando el camino, pero cada vez aparecen más países capaces de competir gracias a proyectos sostenidos, inversión en categorías juveniles y una visión de largo plazo.

Hoy, el mapa del fútbol es mucho más amplio que hace veinte años. Y eso, probablemente, sea la mejor noticia que deja este torneo.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Hoteles Estelar, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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