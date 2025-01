Eestimulación temprana: bebés alertas desde el día 1

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El nacimiento de un bebé es un hecho único en la vida de una madre y de una familia. No obstante, la antelación que se tiene ante estos ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. En la actualidad, desde que los padres se enteran del embarazo inicia la preparación del hogar, de la familia y de los miembros más allegados a esta. Es un periodo de espera, de ansiedad, de ilusión. Desde la concepción se empieza a hablar en plural, tanto el padre como la madre dicen: “estamos embarazados”. De esta misma forma, la tarea de la maternidad no se le delega única y especialmente a la madre, el padre también ha tomado un rol fundamental en el proceso porque así lo desea. El padre quiere estar con el bebé, quiere ser reconocido y compartir todo su afecto. Es así como los padres, familiares o amigos comienzan con la estimulación intrauterina, sobando la barriga de la madre, hablándole, poniéndole música y hasta presentándose a sí mismos con el aún, no nacido.

Todas estas prácticas sociales tempranas estimulan al bebé de una manera exorbitante y es por esto que los bebés de hoy en día nacen alerta, despiertos y con los ojos bien abiertos desde el momento del parto. Ya el bebé ha tenido una codificación auditiva acerca de cómo suena la voz de mamá, la de papá y la de las personas más cercanas a sus padres, logrando identificarlos fácilmente a medida que crece. Es por esta razón que los niños en la actualidad buscan estimulación constante y permanente. Así, permitiéndonos seguir su desarrollo de manera más clara y saber si va por un buen camino o si es posible que se esté presentando alguna dificultad o retraso.

A continuación, le mostraré de manera breve y sencilla algunos de los hitos del desarrollo a los que debemos estar atentos para saber si nuestros hijos van por un buen camino. Si alguno de estos no se cumple será importante investigar más a fondo con la evaluación pertinente.

Al primer mes de nacido, el bebé debería patear vigorosamente, seguir el movimiento vertical y horizontal, sobresaltarse con un ruido y seguir el movimiento del rostro. Entre el primer mes y los tres meses, el bebé debería poder levantar la cabeza en prona, sostener un objeto con toda la mano, balbucear con las personas y reconocer a la madre. Entre los tres y los seis meses, el bebé debería poder sentarse sin tambalear la cabeza, sostener dos objetos en ambas manos sin soltarlos, pronunciar bisílabos (Dada-Tata) y sonreír cuando la mamá le habla. Entre los siete y nueve meses, el bebé debería poder sentarse por sí solo, agarrar un objeto pequeño con los dedos, pronunciar tres o más sílabas y reaccionar a su imagen en el espejo. Finalmente, entre los 10 y los 12 meses, el bebé debería poder agarrarse y sostenerse de pie, buscar objetos escondidos, entender una orden sencilla y pedir un juguete u objeto.

Si bien lo anterior no es una escala de desarrollo detallada, es una guía que nos muestra cuales son las áreas que debemos seguir a medida que nuestros niños crecen. Estas áreas son la motricidad gruesa, la motricidad fina, la audición y lenguaje y, por último, la interacción social. En caso de que usted como padre note alguna dificultad o falencia, deberá procurar una evaluación completa pues así se podrá ver exactamente lo que pasa y si será necesaria una intervención. Es importante destacar que entre más temprana sea la intervención mejor será el futuro de nuestros niños.

