Los síndromes mentales más frecuentes de hoy

El estudio del cerebro se ha vuelto mucho más extendido en la actualidad a comparación de años atrás. Esto ya que cada vez es más crucial la necesidad de entender el funcionamiento cerebral. Profesionales de todas las áreas se han beneficiado de los nuevos descubrimientos, en especial los profesores, terapeutas y psicólogos, puesto que ha permitido la existencia de menos errores diagnósticos e intervenciones más exitosas debido a la detección temprana de dificultades. Si un médico no conoce de anatomía puede fácilmente dar un diagnóstico erróneo y un tratamiento ineficiente; así mismo sucede con los psicólogos y terapeutas que no tienen conocimiento del cerebro o del desarrollo humano.

Hoy en día le pedimos a los padres que estén más atentos a los hitos del desarrollo de sus hijos desde que nacen. Entre estos hitos se encuentran: levantar la cabeza, sentarse, gatear o caminar. Durante el desarrollo de los bebés es sumamente importante que esta área motora se vaya desarrollando progresivamente, junto al área verbal, con el inicio del balbuceo (predecesor del lenguaje). Si alguno de los hitos no se cumple en el tiempo esperado, sería importante que al niño lo revisase un psicólogo del desarrollo, un terapeuta ocupacional o un fonoaudiólogo. Todo esto debido a que ya es un hecho que la intervención temprana posibilita un mejoramiento a futuro. Por ejemplo, un niño que a los 3 años no hable o hable con pocas palabras, que no mire a los ojos, entre otros, es un niño que puede estar presentando un síndrome de autismo o hasta una dificultad específica del lenguaje; que se convertirá en un problema de lectura posteriormente.

Hace algunos años, los diagnósticos de dislexia, disgrafía, discalculia y de déficit de atención eran los más frecuentes, pero se debía a que los padres no tenían mucho conocimiento sobre qué cosas debían suceder en ciertas edades para prevenir un problema más adelante. Gracias al avance de las neurociencias conocemos más el cerebro y, por ende, su desarrollo a lo largo del ciclo vital, permitiendo la realización de intervenciones tempranas y tratamientos más eficaces. Hoy en día los síndromes que están siendo diagnosticados más frecuentemente son:

El síndrome del espectro autista. Su prevalencia hace 40 años era de uno por cada 1.000.000 mientras que hoy en día es de uno por cada 150 niños. Aunque este aumento carece de una explicación clara, existen varias hipótesis que relacionan los factores perinatales y ambientales como causas claves en el incremento. Anteriormente, solo se hablaba del niño con autismo cuando este no hablaba, lloraba mucho y se caracterizaba por su baja funcionalidad. Sin embargo, hoy en día hablamos de un espectro autista donde dependiendo de la ubicación del niño a lo largo del espectro, podrá tener una muy alta o muy baja funcionalidad, sin dejar de estar dentro del mismo.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno de déficit de atención.

Además, es de suma importancia entender el déficit dentro del déficit, es decir, qué es lo que realmente se le está dificultando al niño, si es un problema para cambiar de una tarea a otra, si es un problema para enfocar la atención en lo relevante o si es un problema de memoria, que está directamente relacionada con la atención. Es por esto que resulta primordial realizar una evaluación completa y un diagnóstico diferencial con una batería de pruebas para poder conocer el origen verdadero de la dificultad. El síndrome de falta de integración sensorial.

Esto afecta directamente la vida diaria del niño pues si tenemos en cuenta que las sensaciones generan emociones que a su vez generan una conducta, la dificultad en la sensibilidad generará conductas que probablemente no sean las adecuadas para el entorno en el que se encuentra. El síndrome de inmadurez generalizada. Este diagnóstico se da cuando hay una clara dificultad en el desarrollo, pero como tal no se puede tener certeza debido a la edad del niño. Por lo tanto, mientras el niño crece se decide realizar una intervención multidimensional en donde haya una gran estimulación de todas las áreas con el fin de que el niño no se estanque ni retroceda en su proceso de desarrollo y así, se evite llegar a una dificultad mayor.

Es fundamental que todos tengamos conocimiento sobre el cerebro y más si tenemos la posibilidad de trabajar con niños ya que este conocimiento nos ayuda no solo a entender comportamientos sino también a los niños en su totalidad, a desarrollar estrategias para trabajar sobre sus debilidades y a estimular sus fortalezas para así poder brindar un apoyo más eficaz.

