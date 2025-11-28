"420 mil personas fallecen al año por alimentos en mal estado": OMS; Famisanar da tips para reconocer una intoxicación 

Las enfermedades por alimentos, agua y licor adulterado ponen en riesgo a miles de personas cada año. Conozca los síntomas y cómo evitar emergencias.

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) siguen encendiendo alarmas entre las autoridades sanitarias y las entidades de salud del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año 600 millones de personas enferman por consumir alimentos contaminados y cerca de 420.000 mueren por esta causa.

En Colombia, entidades como Famisanar han intensificado sus campañas de prevención ante el aumento de casos relacionados con agua y comida en mal estado, así como por la presencia de sustancias químicas en diferentes entornos.

Las ETA comprenden dos grandes categorías: infecciones e intoxicaciones alimentarias. Las primeras se originan por la ingesta de alimentos contaminados con bacterias, virus, hongos o parásitos. Las segundas, por su parte, surgen del consumo de productos que contienen toxinas o agentes químicos, ya sea por mal manejo, contaminación accidental o adulteración.

Los síntomas pueden aparecer horas después o incluso días más tarde. Entre los más comunes están las náuseas, vómito, diarrea prolongada, dolor abdominal, cefalea, cansancio y visión borrosa. Médicos advierten que señales como fiebre mayor a 38 °C, deshidratación severa, sangre en heces o vómito y hormigueo en las extremidades requieren atención urgente.

Agua contaminada: el riesgo que persiste

El consumo de agua en malas condiciones sigue siendo un problema de salud pública, especialmente en zonas rurales donde la potabilidad no está garantizada. De acuerdo con la OMS, enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A y E, poliomielitis y meningitis pueden propagarse por el contacto con líquidos contaminados por desechos humanos, animales o residuos industriales.

Frente a este panorama, se recomienda mantener prácticas de higiene estrictas: lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y separación entre alimentos crudos y cocidos. También insisten en evitar dejar comida a temperatura ambiente por más de dos horas, usar agua tratada y preferir productos procesados como leche pasteurizada.

La otra cara: las intoxicaciones químicas

Más allá de las ETA tradicionales, la exposición a sustancias químicas representa un desafío creciente. La OMS calcula que un 25 % de las intoxicaciones en el mundo están relacionadas con químicos como metales, solventes, plaguicidas, metanol y medicamentos. Las intoxicaciones agudas en entornos laborales, por ejemplo, causan cerca de 30.000 muertes al año.

Uno de los casos más preocupantes en el país es el del licor adulterado con metanol, sustancia presente en el llamado “alcohol de madera”. Su consumo provoca daños neurológicos, ceguera o muerte. Es importante que al adquirir bebidas alcohólicas se haga en establecimientos confiables, así como verificar el estado del envase, revisar la banda de seguridad e identificar las etiquetas reglamentarias. “Un aroma o sabor extraño es razón suficiente para exigir devolución”, señalan desde Famisanar.

Los signos de intoxicación química incluyen quemaduras alrededor de la boca, aliento con olor a solventes, confusión, somnolencia, mareos, dificultad respiratoria y vómito persistente. La recomendación es clara: no automedicarse y acudir inmediatamente a urgencias.

Prevenir sigue siendo la mejor herramienta

La mayoría de estas intoxicaciones pueden evitarse adoptando hábitos sencillos: almacenar correctamente productos químicos, vigilar a los niños, mantener la cadena de frío, cocinar adecuadamente las carnes, comprar alimentos y bebidas en lugares autorizados y evitar prácticas riesgosas durante celebraciones.

Para Famisanar, la clave está en la educación preventiva. La entidad insiste en que, ante cualquier sospecha de intoxicación alimentaria o química, la atención temprana puede ser la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación severa.

En una temporada en la que las reuniones familiares, los viajes y las celebraciones aumentan, la recomendación es clara: cuidar lo que comemos, lo que consumimos y lo que manipulamos. La salud, recuerdan los expertos, puede estar en riesgo por acciones que parecen inofensivas, pero que tienen consecuencias que el país ya conoce demasiado bien.

Para conocer más información sobre las ETA y cómo detectarlas a tiempo, visite www.famisanar.com.co/blog/intoxicaciones.

