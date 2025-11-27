Las 2 universidades colombianas que sorprendieron en importante ranking internacional

Además de los Andes, la Nacional y la de Antioquia, otras instituciones lograron sorprender en el famoso listado U-Sapiens

Este año ha sido bastante movido para las instituciones colombianas. Múltiples recintos académicos han conseguido brillar en diferentes listados y rankings a nivel internacional, posicionando a las universidades del país a nivel regional y mundial. Aunque lo más destacado es que hay algunos nombres de universidades colombianas que han ido mejorando y se posicionan muy bien en algunas clasificaciones, como en el reciente Ranking U-Sapiens. Este listado clasifica a las instituciones de educación superior (IES), basándose en índices de investigación.

Ahora bien, en la edición número 30, destacaron algunas instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, que ocuparon los primeros lugares. Esto habla muy bien de las universidades de Bogotá y Medellín y, sobre todo, de las públicas. Pero este mismo listado trajo consigo algunas sorpresas en materia de educación, y dos universidades colombianas están mejorando su posición en el país.

Las universidades colombianas que saltaron en el ranking U-Sapiens

Entre las más destacadas se encuentra la Universidad Icesi, de Cali, Colombia. Esta institución ha trabajado arduamente por mejorar su área de investigación y, recientemente, ha empezado a liderar múltiples proyectos en diversas áreas. Sus avances le permitieron escalar cinco posiciones en este reciente listado, lo que la convierte en una de las universidades privadas con mayor impulso en materia de investigación y posgrados.

Universidad Icesi

Aunque no es la única, pues, adicionalmente, se encuentra la Universidad de Manizales, una institución privada que consiguió escalar tres posiciones. Este ascenso demuestra que el sector privado está siendo mucho más dinámico y está tomando gran fortaleza en materia de educación. Claro que no se puede dejar de lado que algunas instituciones oficiales también han avanzado, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la cual avanzó dos posiciones.

Todo esto demuestra que múltiples universidades colombianas están trabajando en fortalecerse en materia de investigación, siendo un factor crucial para su escalalada de posiciones. Habrá que ver si el año que viene hay cambios y sorpresas también en los listados o rankings internacionales.

