Este famoso centro comercial de Bogotá está buscando competirle a Andino con una enorme inversión

Modernización, diseño y sostenibilidad son las apuestas con las que este importante lugar busca posicionarse en el norte de la ciudad

El mercado de los centros comerciales en el país se sigue moviendo y cada vez son más los cambios e inversiones que hacen estos espacios para atraer a más público. Aunque, para poder entrar a pelear, no solo basta con tener buenas tiendas, pues hoy en día la experiencia que ofrecen estos lugares también fortalece mucho su propuesta. Es por eso que un popular centro comercial de Bogotá, ubicado en la zona T, buscará ser mucho más atractivo y le dará la pelea a Atlantis y Andino. Este es su plan para poder dar la lucha.

El Retiro, popular centro comercial de Bogotá, buscará renovarse para atraer más clientes

La famosa zona T de Bogotá se ha convertido en un punto comercial muy importante de la ciudad. De hecho, Andino ha conseguido ser uno de los más influyentes del país. Gracias a esto, la zona ha tomado gran relevancia y es que, a su alrededor, hay otros dos importantes centros comerciales: Atlantis y El Retiro. Este importante lugar inició un gran plan de remodelación y también de ampliación.

Pasillo de El Retiro.

Una estrategia con la que buscarán consolidarse como un gran epicentro del diseño, del arte y del lujo en Bogotá. No se trata de cualquier plan, pues, por medio de esto, modernizarán sus espacios para que se adapten a tendencias globales. Por supuesto que con ello se le dará prioridad al comercio y también al entretenimiento, para que sus visitantes contemplen espacios renovados y mucho más atractivos, fortaleciendo su oferta en la ciudad.

De esta manera, El Retiro, famoso centro comercial de Bogotá, buscará ser referente de este sector, contando con más de 80 marcas nacionales en su portafolio de Casa del Diseño Colombiano (un espacio de historia para las empresas). Además, han tenido un crecimiento de visitantes, lo que demuestra el potencial que tiene este punto de reunión. Es que el cambio de El Retiro va más allá de una ampliación o algo por el estilo.

Hoy en día ofrece estaciones gratuitas de carga eléctrica, además de sus vistosos jardines verticales. Gracias a sus esfuerzos, este lugar ha conseguido ser reconocido con la certificación de Excelencia Ambiental PREAD. De esta manera, este espacio se sigue posicionando en el país y, a su vez, se ha convertido en un punto ideal que recibe a múltiples extranjeros, gracias a su propuesta.

