El hotel en La Guajira donde se puede vivir la fiesta del fútbol a nivel del mar

El Hotel Wayira Beach, de On Vacation, ofrece la posibilidad de vivir el mes más futbolero frente a las playas del mar Caribe

Mientras millones de aficionados siguen atentos cada jornada del calendario futbolero internacional, muchos colombianos han optado por vivir esta temporada desde destinos nacionales que combinan entretenimiento, descanso y experiencias turísticas.

En ese panorama, el Hotel Wayira Beach , ubicado en La Guajira, se ha convertido en uno de los alojamientos de On Vacation que más atención ha despertado entre quienes buscan disfrutar del ambiente futbolero sin salir del país "además de tener unas playas maravillosas por estar frente al mar". Actualmente cuenta con más del 70% de descuento para viajar este 2026. Aplican TyC.

El interés por este tipo de alternativas responde a diversos factores. Los costos asociados a viajes internacionales, la compra de entradas, los requisitos migratorios y los gastos en moneda extranjera han llevado a numerosos viajeros a buscar opciones dentro de Colombia para compartir los partidos con familiares y amigos.

Wayira Beach combina turismo y la emoción del fútbol en La Guajira

Durante esta temporada, los destinos de sol y playa han registrado un aumento en la demanda por parte de viajeros nacionales, especialmente aquellos que buscan espacios para reunirse alrededor de cada encuentro deportivo. En ese contexto, Wayira Beach ha destacado por su ubicación frente al mar Caribe donde se ven a los hinchas con la camiseta amarilla mientras viven sus vacaciones.

La experiencia de seguir la fiesta del fútbol desde un destino turístico se ha convertido en uno de los principales atractivos de Wayira Beach durante esta temporada. El hotel se posiciona como un punto de encuentro para quienes desean vivir cada partido en compañía de familiares y amigos, mientras disfrutan de las playas y los paisajes característicos de La Guajira.

La posibilidad de combinar vacaciones y fútbol en un mismo lugar ha impulsado el interés de viajeros que buscan alternativas dentro del país para disfrutar del evento deportivo.

Otros atractivos del Wayira Beach de On Vacation

Situado en una de las regiones más llamativas de Colombia, el hotel se ha consolidado además como una puerta de entrada a algunos de los principales atractivos turísticos de La Guajira. Sus instalaciones incluyen diferentes categorías de habitaciones orientadas a distintos perfiles de visitantes, desde viajeros en familia hasta parejas que buscan una experiencia más exclusiva. Entre ellas sobresale la Suite Wayira, diseñada para quienes buscan mayor amplitud y privacidad durante su estadía.

Otro de los principales atractivos del lugar son los atardeceres característicos de la región. Cada tarde, el paisaje guajiro se transforma con tonalidades doradas, naranjas y rojizas que se extienden sobre el horizonte del Caribe colombiano. A esto se suman espacios especialmente diseñados para la creación de contenido digital y fotografías, una característica que ha ganado relevancia entre los viajeros.

@onvacation_oficial Hay habitaciones para descansar… y hay habitaciones que hacen parte del viaje. 🌵✨ La Suite Presidencial Wayira es la acomodación más exclusiva de Wayira Beach, un espacio amplio, cómodo y pensado para quienes quieren vivir La Guajira de una forma diferente. Porque algunos destinos merecen una estadía a su altura. 🌊 ♬ sonido original - On Vacation Oficial

Más allá del hospedaje, Wayira Beach sirve como punto de partida para recorrer algunos de los destinos más representativos de La Guajira, como rancherías Wayúu, Cabo de la Vela, Manaure y su reconocido Mar Rosado. También ofrece acceso a experiencias en Palomino, cabalgatas por la playa, buggies, cuatrimotos entre otras actividades que permiten descubrir la riqueza natural y cultural de la región.

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Una oportunidad para el turismo responsable

El hotel también desarrolla iniciativas relacionadas con el turismo responsable, promoviendo acciones enfocadas en el fortalecimiento de comunidades locales y la protección del entorno natural. Estas estrategias buscan generar un impacto positivo en el territorio y fortalecer el vínculo entre los visitantes y la región.

Mientras el fútbol concentra la atención de millones de personas en todo el mundo, Wayira Beach se consolida como una de las alternativas turísticas más visibles para quienes buscan vivir la emoción de la copa sin salir de Colombia y un motor de empleo en la región.



Si quiere conocer todas las promociones que tiene On Vacation, puede consultarlas en www.onvacation.com o en el 601 746 2000.

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