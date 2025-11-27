- On Vacation: 23 años convirtiendo los sueños de viajar en realidad para millones de personas

Hace más de 20 años, un paisa quiso darles la oportunidad a todos de poder disfrutar de los famosos viajes all inclusive, incluso a aquellos que no tenían el dinero para darse ese gusto. Un viaje organizado para llevar a algunos jóvenes a San Andrés sería el punto de partida de On Vacation, una empresa que ha sabido cómo meterse en el corazón de los colombianos.

Su éxito actual es indudable, contando con más de 1.500 habitaciones en su portafolio de 30 hoteles, propios y operados en Colombia y otros países. Una ficha clave de este crecimiento ha sido Laura Muñoz, una mujer que lleva 20 años en la compañía, conoce a fondo la operación de On Vacation y quien asumió el reto de ser presidenta hace siete años, delegada justamente por Carlos Londoño, fundador de este sueño que ha puesto a viajar a millones de colombianos y les ha permitido cumplir sus anhelos.

La magnitud de esta empresa es tal que, en la actualidad, cuenta con más de 5.500 empleados, directa e indirectamente. Este número es clave, más teniendo presente que On Vacation moviliza a millones de pasajeros cada año. Solo en este 2025, cientos de miles de personas han adquirido alguno de sus planes para poder conocer el mar o alguno de los destinos mágicos que maneja esta enorme compañía.

Hotel On Vacation Wayira

Aunque los retos no han faltado para la empresa, pues ha tenido que enfrentarse a momentos complejos. Entre ellos, el paro de pilotos en 2017, la pandemia e incluso la quiebra de dos aerolíneas low cost que venían teniendo buenos resultados en el mercado. Sin embargo, la resiliencia es una palabra que caracteriza a On Vacation y la superación de estos obstáculos es una prueba viviente de ello.

Más que turismo, la vocación social de On Vacation

Más allá de los viajes o los sueños de las personas, esta empresa colombiana ha venido trabajando por generar un impacto positivo. Es por eso que, hace dos años, On Vacation se convirtió en una Empresa BIC, organizaciones que incorporan un propósito social y ambiental, más allá de sus objetivos comerciales.

Esto también se ve reflejado en su hotel en el Amazonas, el cual ha conseguido por novena vez el premio World Travel Award (el ‘Óscar del turismo’) a “Mejor Hotel Verde de Colombia”. Un reconocimiento que reafirma el liderazgo de la empresa en materia de hospitalidad responsable, contando con un modelo que armoniza la conservación ambiental, la experiencia cultural y el desarrollo comunitario.

Vistas del hotel del Amazonas de On Vacation

Este hotel, al que no es difícil llegar, está ubicado en plena selva, un lugar que transforma y permite que los visitantes tengan una mayor cercanía con este ecosistema y con las comunidades del lugar. Adicionalmente, el fomento del turismo y la creación de escenarios para las poblaciones del sector han aportado a reducir actividades que afectan estas zonas del país, convirtiendo al proyecto en un vigilante activo del territorio.

Así mismo, la empresa realiza brigadas de salud para las comunidades y programas de formación como “Estudia, viaja y trabaja”, con los que apoyan a personas mediante patrocinios para que puedan realizar estudios enfocados en turismo en el SENA. Esto les permite viajar mientras trabajan y formarse para el futuro.

Adicionalmente, desarrollan actividades como la liberación de tortugas, en la que convocan tanto a sus socios como a los viajeros interesados en hacer parte de estos procesos. De igual forma, la compañía se ha concentrado en impulsar jornadas de limpieza de cuencas y playas, iniciativas sociales y ambientales que están transformando espacios mágicos del país.

La empresa que le está cumpliendo los sueños a los colombianos

Durante 23 años, On Vacation ha logrado movilizar a cerca de cinco millones de personas y, para este 2025, espera movilizar alrededor de 550 mil viajeros, lo que reafirma la fuerza y el compromiso de esta empresa con el turismo en Colombia.

Estas cifras permitieron que en 2024 la compañía se convirtiera en una de las cinco empresas más destacadas del sector turístico en el país, un reconocimiento que ha conseguido gracias a la constancia, el buen servicio y campañas como “Poner al mundo de vacaciones”, con la que busca que más personas puedan acceder a las vacaciones de sus sueños, a través de diferentes planes de ahorro y alternativas de financiación.

Aunque la compañía no deja de crecer, sigue pensando en el futuro, buscando ampliar su oferta hotelera en destinos como Guatapé y Santa Marta, lugares de gran atractivo para los viajeros, a los que esperan conectar con nuevas propuestas. En este camino, la tecnología se ha convertido en otra de sus grandes apuestas, con la implementación de un asistente virtual capaz de interactuar y brindar mayores soluciones a sus clientes. Una herramienta que, incluso, podría convertirse en una gran aliada para otras agencias con las que trabaja la empresa.

Vea también: Los secretos de On Vacation que la convirtieron en una de las empresas más queridas del país

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.