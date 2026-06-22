“Somos la mitad de Colombia” y no vamos a dejar enterrar nuestras conquistas sociales y de derechos”: Cepeda

En la sede de la campaña en Bogotá y con la serenidad de un ganador vocero de 12.7 millones de votantes Iván Cepeda pronunció y directo en el que al tiempo de anunciar que esperarán los resultados del escrutinio y de antemano impugnarán el resultado de 33 mil mesas, dio pistas hacia adelante.
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Además de reconocer el liderazgo del Presidente Gustavo Petro como el artífice de este gran movimiento que expresa la voluntad del 50% del país, Cepeda advirtió que ese millones de colombianos están dispuesto a defender y buscar por vía de acuerdos políticos con el nuevo Presidente, las reformas alcanzadas por el gobierno del Pacto Histórico.
Este es el discurso completo:
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