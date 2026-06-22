“Somos la mitad de Colombia” y no vamos a dejar enterrar nuestras conquistas sociales y de derechos”: Cepeda

El candidato del Pacto Histórico esperará el resultado del escrutinio, pero con su discurso tras la derrota con De la Espriella destapó las caras de lo que sigue

En la sede de la campaña en Bogotá y con la serenidad de un ganador vocero de 12.7 millones de votantes Iván Cepeda pronunció y directo en el que al tiempo de anunciar que esperarán los resultados del escrutinio y de antemano impugnarán el resultado de 33 mil mesas, dio pistas hacia adelante.

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Además de reconocer el liderazgo del Presidente Gustavo Petro como el artífice de este gran movimiento que expresa la voluntad del 50% del país, Cepeda advirtió que ese millones de colombianos están dispuesto a defender y buscar por vía de acuerdos políticos con el nuevo Presidente, las reformas alcanzadas por el gobierno del Pacto Histórico.

Este es el discurso completo:

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