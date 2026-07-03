El francés dueño Caracol Radio quiere sacarle una fortuna a Millonarios, el equipo bogotano que compró hace 15 años  

El empresario Joseph Oughourlian tiene sobre la mesa dos ofertas de compra por el equipo azul, una sería de la familia Pacheco, accionistas mayoritarios de Colpatria

Mientras Colombia están en vilo por el camino de la Selección en el Mundial 2026, otro partido se juega lejos de las canchas. No tiene árbitro, tribunas llenas ni un balón rodando sobre el césped, pero podría cambiar el futuro de uno de los clubes más importantes del país. Millonarios está cerca de disputar el encuentro más decisivo de los últimos años: el de un posible cambio de propietarios.

No se trata de un nuevo entrenador ni de un fichaje millonario. La noticia pasa por los escritorios. Amber Capital, el fondo que controla al equipo bogotano desde hace más de una década, confirmó que recibió una oferta para adquirir la mayoría de sus acciones. La propuesta ronda entre US$70 y US$80 millones y, de concretarse, significaría el final de una relación que comenzó en 2012.

El momento no es casual. Millonarios viene de temporadas en las que los resultados deportivos y financieros no han sido los esperados. El club perdió protagonismo en la Liga y también reportó pérdidas económicas, un panorama que abrió la puerta para que aparecieran nuevos inversionistas interesados en tomar el control del equipo Embajador.

Los nombres que están detrás de la oferta

La propuesta que hoy analiza Amber Capital tendría origen en un grupo de inversión estadounidense respaldado por capitales cataríes. Su objetivo sería quedarse con el 86 % de las acciones que actualmente posee el fondo liderado por Joseph Oughourlian.

La historia entre Amber y Millonarios comenzó en agosto de 2012, cuando el fondo adquirió el 20 % de las acciones del club por cerca de $5.000 millones. Aquella inversión fue apenas el primer paso. Con el paso de los años fue aumentando su participación hasta convertirse, en 2015, en el accionista mayoritario con más del 81 % del equipo albiazul.

Ahora, después de más de una década al frente de la institución, ese ciclo podría estar llegando a su fin.

Hugo Varela.

Para liderar la operación aparece un nombre conocido en el negocio del fútbol: Hugo Varela. El portugués intentó ser futbolista profesional y pasó por varios equipos como arquero antes de encontrar su verdadero camino como representante y asesor de carreras deportivas.

Con el tiempo se convirtió en una figura reconocida dentro de la industria y hoy hace parte de GACP Sports, firma vinculada al grupo inversionista que estaría detrás de la oferta por Millonarios.

La compañía pertenece a General American Capital Partners, un fondo con sede en Miami que ha realizado inversiones en medios de comunicación y deporte. Su experiencia no es menor. Ya protagonizó una operación similar al adquirir el histórico Girondins de Bordeaux, uno de los clubes tradicionales del fútbol francés.

Sin embargo, el negocio todavía está lejos de cerrarse. Enrique Camacho y Gustavo Serpa han reconocido públicamente la existencia de ofertas por el club, aunque también recordaron que no es la primera vez. Además, declararon que cualquier negociación deberá superar un proceso de revisión financiera y jurídica antes de concretarse.

Otra familia aparece en la conversación

Mientras la propuesta del grupo estadounidense es la que más fuerza ha tomado, en el entorno del club también comenzó a sonar otro nombre.

Diversos medios especializados han mencionado el interés de la familia Pacheco Cortés, tradicional grupo empresarial bogotano y reconocido por haber estado durante décadas al frente de Colpatria.

La versión cobró fuerza luego de la venta del Grupo Colpatria, una operación con la que la familia habría recibido cerca de $762.000 millones y que, según algunos analistas, les daría la capacidad económica para entrar en la puja por el equipo albiazul.

Además, es conocido que varios integrantes de la familia son aficionados de Millonarios, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una oferta presentada por ese grupo empresarial. Tampoco Gustavo Serpa hizo referencia a ese supuesto interés cuando confirmó la existencia de la propuesta proveniente del fondo estadounidense.

Gustavo Serpa, presidente de Millonarios.

Incluso, otros medios han señalado que existiría un segundo grupo de inversionistas norteamericanos interesado en el club, una operación que sería liderada por dos hermanos colombianos radicados en Estados Unidos y con experiencia en negocios en Medio Oriente. Pero, por ahora, esas versiones siguen sin ser confirmadas.

Por eso, el partido continúa abierto. Millonarios podría cambiar de dueño en una de las operaciones más importantes de su historia reciente o, como ya ocurrió en otras oportunidades cuando se habló del interés de grupos como City Football Group, todo podría terminar sin acuerdo y Amber Capital seguiría al mando del club bogotano.

Mientras el país celebra cada gol de la Selección Colombia en el Mundial, en las oficinas del Embajador se juega un encuentro que podría definir el futuro de la institución durante las próximas décadas.

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