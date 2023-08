El alboroto que causó la periodista Érika Zapata en la Feria de las Flores: volvió locos a todos

.Publicidad.

Por las cámaras de Noticias Caracol, han pasado un gran número de presentadores. Algunos de ellos han ganado gran reconocimiento, mientras que otros, pasan totalmente desapercibidos. Sin embargo, también hay quienes se ganan el amor de la gente por su carisma a la hora de presentar. Un claro ejemplo de esto es la periodista Erika Zapata. La paisa, ha destacado por su peculiar forma a la hora de presentar sus notas. Ella no pierde su acento y lo hace de una forma muy coloquial, por lo que ha sido muy aplaudida. Sin embargo, esto también le ha costado un gran número de críticas en redes sociales. Aunque esto no siempre es así.

La sorpresa que se llevó la periodista Érika Zapata de Noticias Caracol en la Feria de las Flores

Es normal ver a la mujer presentar diferentes notas periodísticas de la ciudad de Medellín. Fue justamente narrando una de estas por lo que la fama de la mujer se fue para el cielo. Sin embargo, la fama no ha sido del todo positiva para la periodista Érika Zapata. La mujer de Noticias Caracol ha recibido un sin fin de comentarios negativos en sus redes sociales. Estos, la han llevado a manifestar su descontento, llegando a manifestar que no puede más ante las críticas. Aún así, la mujer no solo tiene detractores, esto quedó más que claro durante la Feria de las Flores.

Por medio de su Instagram, la periodista Érika Zapata compartió lo que fue su más emotiva experiencia. Durante la Feria de las Flores, la paisa se acercó a un grupo de personas que estaba disfrutando del evento. Lo sorpresivo fue la reacción tan positiva por parte de la gente al verla. Sin dudarlo ni un segundo, una mujer la abrazó como si la conociera de toda la vida. Junto a ella, se encontraba un hombre que también abrazó a la periodista de Noticias Caracol. Incluso, llegó a asegurar que la amaba. Sin duda alguna, un momento que no querrá olvidar la paisa, que se comportó a la altura, siendo muy profesional.

