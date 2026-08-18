- El gigante que sobrevivió al terremoto de Cali: así nació Cristo Rey, el monumento que lleva 70 años cuidando la ciudad

El terremoto dejó grietas y fisuras en la estatua, pero resistió. Su historia comenzó en 1949 y estuvo marcada por sacrificios y dificultades

El terremoto pasó y Cristo Rey siguió allí. Desde lo alto de la loma, el monumento que durante más de 70 años ha vigilado Cali volvió a enfrentarse a uno de esos enemigos que sus constructores debieron imaginar antes de poner la primera piedra: el movimiento de la tierra.

Sin embargo, no salió completamente ileso. Después del sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente reportó afectaciones en distintos puntos del monumento y su infraestructura.

Se encontraron grietas y fisuras en sectores como el pecho, uno de sus brazos y el pedestal, además de daños en muros, pisos, estructuras metálicas, losas y otros elementos.

Siete décadas de resistencia Cristo Rey resistió y para entender por qué aquella enorme figura sigue en pie se debe regresar más de siete décadas, a una época en la que levantar una estatua de semejante tamaño sobre una montaña de Cali era casi tan difícil como imaginarla.

Había pasado cerca de medio siglo desde el final de la Guerra de los Mil Días, uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Colombia, cuando el sacerdote jesuita José María Arteaga tuvo la idea de levantar una obra que sirviera para honrar los años de paz transcurridos desde 1902 y que, al mismo tiempo, rindiera homenaje al patrón de Cali: Cristo Redentor.

La idea comenzó a tomar forma, aunque todavía faltaba lo más complicado: convertirla en una estructura capaz de dominar la montaña y resistir el paso del tiempo.

El italiano que terminó “crucificado” en la loma

El primer diseño fue encargado a Gerardo Navia Carvajal, escultor nacido en Palmira. Sin embargo, el proyecto cambió de manos y allí apareció una figura que terminaría siendo fundamental: el italiano Alideo Tazzioli Fontanini.

Alideo Tazzioli Fontanini

Nacido en Pietrasanta y formado en la Academia de Bellas Artes de Carrara, ya estaba radicado en Cali y tenía su propio taller en el barrio San Antonio. Su llegada no fue casual. Conocía el trabajo escultórico y tenía la experiencia necesaria para asumir una obra que, por sus dimensiones y ubicación, representaba un desafío enorme.

Tazzioli hizo una nueva maqueta y comenzó a darle forma al proyecto. Su hermano, Adelindo, Tazzioli, arquitecto e ingeniero calculista radicado en Barranquilla, se encargó de los cálculos estructurales. Diseñó el esqueleto interno que debía soportar las cargas del viento y otros movimientos que pudieran poner en riesgo la construcción.

La obra comenzó en 1949. Transportar toneladas de hierro, cemento y otros materiales hasta la cima de la montaña era entonces una verdadera odisea. No existían las condiciones de acceso que hoy tiene el lugar y buena parte de los materiales debía trasladarse por caminos rurales.

Mientras Tazzioli supervisaba los trabajos, el padre Arteaga buscaba financiar una obra cuyo presupuesto parecía no alcanzar nunca. Se organizaron bazares, rifas y diferentes actividades para conseguir recursos, además de contribuciones aprobadas por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.

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Aun así, el dinero no era suficiente. Los retrasos amenazaban con prolongar la construcción y Tazzioli puso recursos de su propio bolsillo para que el proyecto avanzara. Años después, el escultor recordaría aquella etapa con una frase que resumía el sacrificio: había quedado “crucificado por un tiempo en la loma”.

Finalmente, el esfuerzo terminó. El domingo 25 de octubre de 1953, alrededor de 30.000 personas se reunieron para asistir al acto de consagración del monumento. La misa fue celebrada por el obispo de Cali, monseñor Luis Adriano Caicedo Téllez.

Desde sus primeros días, el monumento ha sido comparado con el Cristo Redentor del Corcovado, inaugurado en Río de Janeiro en 1931: ambos tienen los brazos abiertos y dominan sus respectivas ciudades desde lo alto. La Alcaldía de Cali ha establecido esa comparación al reseñar la historia del monumento caleño y su construcción.

Además, una coincidencia llamativa ocurrió el 5 de enero de 2014: un rayo impactó la cabeza del Cristo Rey de Cali y causó daños en la estructura, mientras que, ese mismo día, otra descarga alcanzó la mano del Cristo Redentor de Río de Janeiro. La Alcaldía de Cali registró ambas descargas y posteriormente el monumento caleño fue restaurado y dotado de un sistema de protección contra rayos.

Una estatua que también ha tenido que ser restaurada

Cristo Rey ya estaba allí. De ese modo, comenzaba una historia que todavía no termina. Durante décadas, la figura se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Cali. Desde la montaña, su silueta terminó formando parte del paisaje de la ciudad y se convirtió también en uno de sus principales puntos turísticos.

El paso del tiempo nunca perdona. La exposición permanente al sol, la lluvia, el viento y la humedad obligó a realizar diferentes trabajos para conservar la estructura y devolverle parte de su aspecto original.

En 2015, la Alcaldía de Cali entregó una renovación enfocada en mejorar la imagen del monumento y recuperar parte del espacio público de la zona. Siete años después, entre 2022 y 2023, se realizaron trabajos especializados de lavado, pintura y sellado de fisuras, mientras que durante 2023 y 2024 el monumento hizo parte de una intervención más amplia que incluyó la renovación del espacio público, sus instalaciones y los miradores.

Ahora, el terremoto dejó una nueva marca. Las grietas y fisuras tendrán que ser revisadas y los especialistas deberán determinar el alcance real de las afectaciones antes de definir las reparaciones necesarias.

La historia del monumento demuestra que no es la primera vez que Cristo Rey necesita una intervención para continuar en pie. Más de 70 años después de aquella misa que reunió a miles de caleños, la obra que comenzó como una manera de celebrar la paz volvió a enfrentarse a la fuerza de la tierra.

Y también resistió. Mientras llegan los nuevos arreglos, los ingenieros revisan sus estructuras y los trabajadores se preparan para devolverle su aspecto habitual, Cristo Rey permanece en el mismo lugar donde lo dejaron quienes alguna vez tuvieron que subir toneladas de materiales por una montaña para construirlo.

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