Así fue el Foro de innovación económica y empresarial sostenible para salvar la productividad de empresas colombianas

Líderes corporativos y expertos se citaron para debatir sobre productividad, transformación organizacional y el desarrollo de modelos de negocio resilientes

El foro “Innovación económica y empresarial sostenible: construyendo competitividad segura” se consolidó como un espacio de diálogo estratégico de alto nivel en el país. La jornada, orientada a analizar los retos y las oportunidades de la sostenibilidad empresarial, la innovación corporativa y la productividad, reunió a los principales actores del sector privado de Colombia y la región andina.

El encuentro propició un escenario clave de articulación institucional e intercambio de conocimientos. Durante las sesiones, se dialogó sobre transformación organizacional, adaptación frente a los cambios del entorno actual y economía circular, destacando la responsabilidad fundamental de las organizaciones privadas como motores en la creación de economías mucho más resilientes, responsables y competitivas.

Allí, Rotorr Motor de Innovación participó como aliado estratégico de la jornada, brindando soporte en los procesos de relacionamiento corporativo y acompañamiento operativo.

Paneles de alto nivel y experiencias corporativas

La agenda académica se estructuró a través de diversos conversatorios enfocados en el liderazgo corporativo, la gestión del cambio y el diseño de estrategias efectivas para el desarrollo regional.

Los paneles integraron las perspectivas de expertos vinculados a los sectores de educación, productividad y sostenibilidad empresarial. Las intervenciones permitieron visibilizar casos de éxito y experiencias corporativas a nivel nacional, incentivando de manera directa la adopción de modelos de negocio con un verdadero impacto social y ambiental.

Por su parte, la experiencia de los asistentes fue diseñada bajo un esquema logístico que incluyó acreditación institucional, soporte técnico audiovisual permanente y espacios especializados de networking empresarial. Las dinámicas facilitaron el contacto directo entre los líderes corporativos y los aliados institucionales, promoviendo la construcción de redes de contacto y alianzas estratégicas para futuros proyectos colaborativos en el mediano plazo.

El foro concluyó reafirmando que la innovación y el crecimiento económico seguro no pueden desligarse de la responsabilidad social. Con la participación conjunta de directivos, académicos y aliados como Rotorr, la jornada cerró con una hoja de ruta clara para impulsar un tejido empresarial capaz de responder con éxito a las exigencias ambientales y económicas de la sociedad actual.

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