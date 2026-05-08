El colectivo bogotano que se opone a la megaobra que planea cambiarle la cara a la carrera séptima

Sebastián Rojas, líder del grupo ciudadano “Defendamos la séptima” lleva 10 años contra los proyectos de alcaldes para meter TransMilenio en esta vía

Desde hace aproximadamente diez años, cuando estuvo por segunda vez en el Palacio Liévano el exalcalde Enrique Peñalosa, el colectivo ciudadano “Defendamos la séptima” se ha opuesto a que por esta importante arteria vial de Bogotá se implemente un sistema de transporte público como Transmilenio.

Según el colectivo, en primer lugar, la carrera séptima es la vía emblemática de la ciudad, y no tiene las características físicas ni reúne las especificaciones técnicas mínimas para soportar la entrada de un sistema que, según Sebastián Rojas, líder de este colectivo ciudadano, solo ha traído problemas para la ciudad.

“Defendamos la séptima”, que se encuentra activo desde 2017, siempre ha estado en defensa del tema ambiental, abogando por una movilidad sostenible, por lo que se oponen a la tala de árboles, algo que sería necesario si se decide meter Transmilenio por esa vía.

En contraposición, el colectivo siempre ha pedido la entrada de un sistema férreo como alternativa, más en la alternativa de un tren ligero y no de Transmilenio que, según Rojas, puede llegar a costar en la actualidad hasta 8 veces más de lo que costaba cuando inició su implementación por la Caracas y la autopista norte. Según “Defendamos la séptima”, construir Transmilenio por la séptima es hoy más costoso que construir un tren ligero.

Transmilenio entre la calle 100 y la 200

A raíz del inicio de las obras de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima desde la calle 100 hasta la calle 200, que comenzaron el pasado 30 de marzo de 2026 para el tramo comprendido entre la calle 119 y 121, Sebastián Rojas convocó una protesta en contra del alcalde Carlos Fernando Galán a la altura de la calle 111 con carrera séptima.

De acuerdo con lo manifestado por el líder ciudadano, la alcaldía no debió iniciar las obras; por el contrario, lo que debió hacer fue parar ese contrato y no escudarse en que la exalcaldesa Claudia López lo dejó firmado y a él le toca continuarlo.

Aseguró Rojas que Claudia López los engañó cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá y les dijo que por la carrera séptima se haría un corredor verde como alternativa para movilizar a los usuarios del transporte público por la carrera séptima y los habitantes del norte de Bogotá.

Otras alternativas por la séptima

En aquel momento, asegura Rojas, la alternativa sería otra, pero lo que se dejó firmado corresponde a Transmilenio. Rojas afirma que lo que están haciendo es favorecer a constructoras que, como Amarilo, adelantan la ciudadela de 35 mil viviendas en Lagos de Torca, sin resolver el problema del transporte público de la emblemática carrera séptima de Bogotá.

Galán no debió abrir más frentes de obras en la ciudad, sostiene Rojas, porque ya hay suficientes obras realizándose en el distrito en este momento. Y va más lejos: según él, esta clase de determinaciones lo que han hecho es incrementar el uso de transportes alternativos como las motos.

En vez de iniciar ese contrato de la carrera séptima, el alcalde Galán debió enfocarse en resolver otros problemas como el de los vehículos que entran y salen de la Calera por la calle 85 con carrera 7, o solucionar el problema del regiotram del norte, y mejorar el servicio de los buses duales de Transmilenio que transitan por la séptima junto a otros buses, o mejorar sus frecuencias y fortalecer la infraestructura que facilita la movilidad en bicicleta.

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