De Iron Maiden a Ricardo Arjona: la lista de conciertos que tendrá Bogotá en 2026

Bogotá arranca 2026 con una agenda musical cargada de conciertos internacionales, festivales y regresos esperados que la confirman como epicentro de la música.

Bogotá comienza a calentar motores para un año que promete sonar fuerte. El 2026 se perfila como un periodo de agenda llena, filas interminables y escenarios ocupados casi sin descanso. La ciudad volverá a convertirse en punto de paso obligado para conciertos de artistas internacionales, confirmando su lugar dentro del mapa musical de América Latina.

Desde enero, la programación deja claro que no habrá un solo público protagonista. Rock, pop, metal y música latina compartirán calendario y recintos. El Movistar Arena, el Coliseo MedPlus, el Parque Simón Bolívar y teatros tradicionales sostendrán una oferta que se extenderá durante todo el año.

Un calendario de conciertos que se mueve mes a mes

El año comenzará con fuerza. Enero tendrá dos citas claves para los fanáticos del rock: Avenged Sevenfold y My Chemical Romance abrirán la temporada con conciertos que anticipan alta asistencia. El inicio de 2026 apunta a recintos llenos y un público que no espera a mitad de año para vivir la música en vivo.

Febrero y marzo ampliarán el espectro. Alejandro Sanz llegará con dos fechas consecutivas, mientras Miguel Bosé se sumará a la agenda antes de que el Festival Estéreo Picnic tome el Parque Simón Bolívar durante tres días. El festival volverá a posicionar a Bogotá dentro del circuito latinoamericano de grandes eventos musicales.

En abril y mayo, la ciudad recibirá nombres que van del pop al metal. Laura Pausini y Grupo Frontera compartirán mes con Dream Theater y Megadeth, confirmando la diversidad del calendario. Mayo será uno de los puntos más intensos, con Korn, Natalia Lafourcade y Ed Sheeran encabezando una seguidilla de conciertos que atraerán públicos muy distintos.

La segunda mitad del año mantendrá el pulso. Rosalía se presentará en julio, Ricardo Arjona en agosto y, hacia el cierre, Iron Maiden y Eros Ramazzotti marcarán el final de un año cargado de música. Bogotá vuelve a mostrarse como una ciudad capaz de sostener grandes giras de principio a fin.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.