Los Pacheco le dicen adiós a su vida de banqueros con la venta del Grupo Colpatria

Eduardo Pacheco dio por cerrado el recorrido iniciado por su padre Carlos Pacheco hace 70 años y que los convirtió en una de las familias más ricas del país

La familia Pacheco, dueños del Grupo Colpatria, está realizando un cambio significativo en el rumbo de sus inversiones, luego de recibir las autorizaciones necesarias por parte de la Superintendencia Financiera para la integración de las operaciones de Scotiabank Colpatria con Davivienda. Este proceso marca el adiós de la familia a gran parte de su vida financiera. El Grupo Colpatria, que en 2010 tenía dos tercios de sus activos en el sector financiero, pasará a tener apenas alrededor de un 15 % de su patrimonio en este sector.

La nueva orientación estratégica del Grupo se centra en los sectores de infraestructura y energía. La apuesta es por un crecimiento en infraestructura vial, aeroportuaria, logística y energías renovables, no solo en Colombia, sino también explorando alternativas en Europa y Norteamérica.

El fundador del Grupo Colpatria fue Carlos Pacheco Devia, oriundo de una familia sencilla del Tolima. Tras contemplar seriamente ser futbolista profesional, se decidió por el manejo del ahorro, fundando la Sociedad Colombia de Capitalización en 1955 y entrando al negocio asegurador seis años después. Posteriormente, con un grupo de amigos compró un banco regional que se convertiría en la semilla del Grupo Colpatria.

Su hijo mayor, Eduardo Pacheco, lo reemplazó en el liderazgo de las empresas, luego de estudiar economía y un MBA en la Universidad de Nueva York. Eduardo consolidó el legado empresarial durante más de 40 años, dirigiendo Mercantil Colpatria (el holding de inversiones de la familia) desde 1997 hasta su retiro hace tres años. A él se debe la venta del 51 % del Banco Colpatria al canadiense Scotiabank y su posterior fusión en 2013

Recientemente, a principios de este año, Davivienda (propiedad del Grupo Bolívar) adquirió las operaciones de Scotiabank Colpatria. En esta transacción, el Grupo Colpatria vendió su participación de cerca del 43,9 % en Scotiabank Colpatria, Fiduciaria Scotiabank Colpatria y Scotia Securities. Scotiabank por su parte, conservó una participación del 20 % de la nueva sociedad combinada.

Eduardo Pacheco también fue quien buscó oportunidades en infraestructura, adquiriendo el 10,6 % de Construcciones El Cóndor en 2022 y marcando la nueva estrategia de diversificación hacia infraestructura y energía. El actual presidente del Grupo Colpatria, José Fernando Llano, está ejecutando estos cambios. Las nuevas inversiones ya comprenden concesiones de infraestructura vial que superan los 1.285 kilómetros en operación y activos de generación térmica que aportan más de 1,5 GW al sistema eléctrico nacional, entre otros.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.