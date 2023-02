El fotógrafo de Verónica Alcocer, el gran amor de la presentadora Adriana Arboleda

.Publicidad.

En el 2005 Adriana Arboleda y Mauricio Vélez eran la pareja soñada, una especie de dream team. Mientras ella era una exitosa presentadora de entretenimiento de Caracol, CM& y modelo de grandes marcas, él se catapultaba como el fotógrafo más codiciado del país. Se conocieron en el 2002 cuando Mauricio Vélez le tomó unas fotos a Adriana Arboleda con Catalina Aristizábal, Carolina Castro y Lina Marulanda en las paradisíacas playas del Parque Tayrona para Stock Models, en esa época la agencia más top en Colombia.

-Publicidad.-

Sin embargo, solo fue una relación laboral, no sería hasta que Adriana Arboleda se separará de esposo el actor y cantante, Alejandro Martínez, que empezarían a salir. Mauricio Vélez se convirtió en su paño de lágrima y no pasó mucho para que la caleña le abriera su corazón convirtiéndose en su segunda oportunidad. Desde entonces, la pareja fue una de las más estables de la farándula criolla, no solo tenían una personal sino también laboral, pero todo llegó a su fin en el 2009, cuando tomaron rumbos diferentes y Adriana Arboleda tomó la decisión de formar una familia, lo que no estaba dentro de los planes del fotografo.

Publicidad.

En el 2009 Adriana Arboleda se casó con el próspero empresario Harold Eder, heredero del ingenio Manuelita, tienen dos hijos y llevan un vida hogareña en Cali. No sucedió lo mismo con Mauricio Vélez, quien actualmente se mueve en Palacio de Nariño como pez en el agua, siendo el fotógrafo personal de la primera dama Verónica Alcocer quien le ha depositado tanta confianza que hasta lo lleva en sus giras internacionales como sucedió en su reciente visita en El Vaticano con el Papa Francisco.