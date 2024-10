El film Querido Trópico, coproducido por Colombia, gana 2 premios en el festival de Biarritz

Por: David Sánchez |

octubre 03, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Al finalizar la gala de premios del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz el pasado 27 de septiembre del 2024, Baby, del director brasileño Marcelo Caetano, se coronó como la gran ganadora de la noche al recibir el prestigioso Abrazo. Caetano, visiblemente emocionado, compartió sus impresiones con nosotros: "Estoy muy contento, no me lo imaginaba. Ha sido una semana increíble, todas las conversaciones con el público fueron maravillosas. Me voy muy contento a Brasil".

El éxito de Baby no se limita solo al festival de Biarritz; Caetano también había recibido recientemente el premio Sebastiane de temática LGTB+ en San Sebastián. De hecho nos comenta que "Gané tres premios en una semana, ¡la media está muy bien!", bromeó el director. "Estos galardones no solo abren puertas en Brasil, sino que le dan visibilidad a mi película y ayudan a que la prensa se interese por ella".

..Publicidad..

La película, que aborda una temática LGBT, también juega un papel importante en la representación de estas historias en el cine latinoamericano. Sobre esto, Caetano afirmó: "Es fundamental que las películas LGBT lleguen a un público amplio. Es hermoso cuando la comunidad nos reconoce, pero también es vital que gente fuera de la comunidad valore nuestro trabajo y talento. Estos premios ayudan a que esas historias tengan el espacio que merecen en festivales y en cines de todo el mundo".

...Publicidad...

Tras conversar con Caetano, pudimos entrevistar a Ana Endara, directora de Querido Trópico, otro de los títulos destacados de la noche, que se llevó dos galardones: el premio del público y el premio a mejor interpretación, otorgado a Paulina García y Jenny Navarrete. Endara, aún emocionada por el recibimiento de su obra, comentó: "Cuando caminaba por las calles de Biarritz, mucha gente se me acercaba para agradecerme por la película. Decían que Querido Trópico les había tocado de una forma muy linda. Que esto se haya transformado en el premio del público… no me lo esperaba, pero estoy sobrecogida. Es un honor".

....Publicidad....

Respecto al reconocimiento a las protagonistas Paulina García y Jenny Navarrete, Endara se mostró más segura: "Ese sí me lo esperaba. La película es lo que es gracias a Paulina y a Jenny Navarrete. Ellas construyen un puente entre dos soledades que se encuentran y han logrado calentar el corazón de mucha gente. Paulina es conmovedora en la pantalla y, sin duda, merece el premio".

Endara, cuyo filme es una coproducción entre Panamá y Colombia, subrayó la importancia de la colaboración entre los países iberoamericanos. "Nosotros hemos encontrado fuerza trabajando juntos. No solo mi película lo demuestra; somos un gran bloque que habla español y portugués, y estamos apostando por un lenguaje propio. Festivales como el de Panamá han sido cruciales para Centroamérica y el Caribe, apoyando a la industria y a las cineastas mujeres. Creo que estamos dando pasos significativos en la región".

Este es el primer largometraje de ficción de Endara, luego de haber dirigido cuatro documentales. Al reflexionar sobre este cambio de formato, expresó: "No fue un choque entre el documental y la ficción, son animales distintos. Pero me sentí muy acompañada. Trabajé con un equipo que acogió la duda, la vulnerabilidad, y construimos algo en conjunto. Colaborar con Paulina García y Jenny Navarrete fue un reto hermoso".

Otra conversación de la noche fue con Franco García Becerra, director de Raíz, que ganó el premio Corazonada o Coup de Cœur en el festival. García Becerra aprovechó el espacio para expresar su preocupación por la actual situación del cine en su país, Perú. "En estos momentos, un sector del gobierno está intentando modificar la ley de cine de una manera que podría perjudicar gravemente a nuestra industria", denunció el director.

Según García Becerra, un grupo de políticos peruanos de ultraderecha busca eliminar la ley vigente, lo que afectaría directamente al financiamiento de proyectos cinematográficos. "Quieren quitarle presupuesto al cine en vez de fortalecerlo. Es un intento claro de callar voces", explicó.

El cine peruano, a pesar de haber logrado importantes avances en los últimos años, sigue enfrentándose a numerosos retos. "Necesitamos fortalecer el cine peruano. Se requieren más procesos formativos, más tiempo en las salas, y una verdadera cinemateca. La ley actual ha permitido esfuerzos importantes como la realización de Raíz, pero es necesario mucho más apoyo para que el cine peruano pueda crecer de manera sostenida", subrayó García Becerra.

Otro de los testimonios de la noche fue el de la directora venezolana afincada en Perú, Mariana Rondón, quien se llevó el premio de la crítica por su película Zafari. Al recibir el galardón, Rondón se mostró visiblemente emocionada y ofreció un emotivo discurso, destacó la importancia de la colaboración internacional en la realización de su filme: "Tampoco podría haber hecho esta película sin Perú, Chile, Brasil, México, República Dominicana, Francia... Todos esos países me han salvado también de la posibilidad de seguir haciendo cine, aunque no tenga un país para filmar".

En su discurso, la directora se refirió a las dificultades que enfrenta su país de origen, Venezuela: "Aunque provenga de un país lleno de dificultades, donde uno va a votar y no tiene resultados, hay que defender la democracia a toda costa, con todos los esfuerzos que se puedan".

Antes de cerrar, Mariana Rondón hizo un llamado urgente a proteger el cine en la región, especialmente en dos países que atraviesan momentos críticos: "Quería también decir una cosita más: también hay que defender al cine peruano y al cine dominicano, que están peligrando en este momento".

El palmares completo fue:

Abrazo d'Honneur: Alfonso Cuarón.

Ficción Largometraje

Mejor Film: Baby de Marcelo Caetano (Brasil, Francia).

Premio del Jurado: El aroma del pasto recién cortado de Celina Murga (Argentina, Uruguay, Alemania, México, EE.UU.).

Premio de Interpretación: Paulina García y Jenny Navarrete en Querido Trópico (Panamá, Colombia).

Coup de Cœur: Raíz de Franco García Becerra (Perú, Chile).

Premio de la Crítica: Zafari de Mariana Rondón (Perú, Venezuela).

Premio del Público: Querido Trópico (Panamá y Colombia)

Documentales

Mejor Documental: Oasis (Chile).

Menciones Especiales: Amor fantasma (México) y Una canción para mi tierra (Argentina, Alemania, Colombia).

Cortometrajes