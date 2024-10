"Decir la verdad genera enemigos " La razón que habría sacado a Luis Carlos Vélez de La FM

.Publicidad.

El 3 de octubre, el reconocido Luis Carlos Vélez se despidió de la audiencia de La FM. De manera inesperada, el periodista y economista anunció su salida de la emisora. Aunque el hombre fue director de ésta por casi 7 años, no seguirá más allí, hasta el 15 de octubre. Una noticia bastante inesperada y más teniendo presente la cantidad de tiempo en que estuvo allí. Durante su mensaje de despedida, el hombre agradeció a la audiencia, equipo de trabajo y la Organización Ardila. Pero también dejó un mensaje con el que muchos creen que dio la razón de su salida de la emisora.

La supuesta razón de la salida de Luis Carlos Vélez de La FM

Respecto a su salida, se ha especulado demasiado y se han sacado múltiples conclusiones al respecto. Algunos medios aseguran que Luis Carlos Vélez salió por decir la verdad. Incluso, el periodista comentó "Decir la verdad genera enemigos. Decir la verdad cuesta más". Esto lo llegó a decir durante su despedida, este jueves 3 de octubre. Se dice que la decisión tomada por el también economista, se habría tomado por la discusión que hubo hace unos días en la emisora. El tema de discusión, fue la COP 16, la cual se celebrará este año en Cali. Ante este evento, se desató una conversación con el resto de la mesa de trabajo.

#LaCloacaEsLaFM 🤮

ATENCIÓN: En esta pieza que les traigo a continuación van a ver a Pollo Triste en todo su esplendor.



Luis Carlos Vélez desprecia la COP porque no sabe qué es y afirma que no es negocio hacerla.

Ojo facultades de comunicación, esto un manual de antiperiodismo:… pic.twitter.com/niJtnd88wX — Wally. (@MeDicenWally) September 25, 2024

Por su parte, Luis Carlos Vélez hizo diferentes preguntas al respecto, que el resto del equipo trato de resolver. Aunque no hubo un choque, si se notó las diferencias de posturas referentes a este evento. Si bien es cierto que no se sabe con certeza si fue a raíz de esta charla que se dio su salida, muchos especulan que podría ser por esto. Lo cierto es que, con el mensaje que dijo el periodista en el programa, parece que sí podría ser esta la causa de su salida. Sus declaraciones, no habrían sido del agrado de todos y por eso habría tenido que dejar La FM.

Luis Carlos Vélez desde Philadelphia sobre el debate Harris - Trump

Quizás para muchos no sea considerada como una dura pérdida, pero Luis Carlos Vélez era una figura reconocida en la emisora. Por el momento no se sabe quién va a reemplazarlo en el cargo y por ahora solo queda esperar qué decisión toma La FM al respecto. De igual forma, se desconoce qué camino tomará ahora el periodista y economista tras su salida.

