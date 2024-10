Esta es la razón por la que Alejandro Riaño acusa a un empresario de haber estafado a sus clientes

.Publicidad.

En el marco de lo que el propio Alejandro Riaño refirió como una denuncia pública en sus redes sociales, el comediante se pronunció sobre un incidente en la ciudad de Barrabermeja donde un empresario habría vendido entradas sin autorización: "Nosotros producimos nuestros propios shows", remarcó Riaño.

Según él, la historia se remonta a varios meses atrás, cuando un productor de eventos de la ciudad llamado Andrés Vargas lo habría contactado para producir un show de él en la ciudad. Riaño le habría dicho que esto no sería posible, dado que su empresa se encarga de organizar sus presentaciones, a fines de poder garantizar que todo salga con el estándar de calidad que él considera el necesario.

Riaño continua explicando que el hombre se habría puesto insistente y un día les habría salido con la propuesta de organizar un show gratuito para impulsar el talento local. Esa propuesta sí le pareció pertinente a Alejandro, quien consideró que participando de un evento semejante podría dejar un impacto positivo en la ciudad.

Pero al llegar allí se habría dado cuenta que no sólo el evento no tendría la calidad prometida, sino que los artistas invitados ni siquiera habrían sido locales. Hasta ahí todo bien, Riaño no se pronunció al respecto (al menos no en sus redes sociales), hasta el día 2 de octubre, cuando según cuenta varios asistentes le habrían mandado pantallazos de presuntos pagos por el evento.

De acuerdo a lo que explica el humorista, el organizador no sólo habría vendido boletería, con algunos tiquetes a precios exorbitantes, sino también los populares pases meet & greet, que suelen venderse en eventos donde el artista invitado accede a compartir con los fanáticos por un pago adicional para quien realiza el espectáculo.

Estas habrían sido las razones por las que Alejandro Riaño fue duro y enfático contra Vargas: "Pidan que les devuelvan la plata", les dijo a los asistentes. Asegurando que esa venta no estaba permitida y que por eso estarían en su derecho legal de exigir el retorno del dinero pagado por este show que el comediante detrás del personaje de Juanpis González habría ofrecido sin cobro alguno.