El favorcito que le hizo Diomedes Díaz al 'Padre Linero' para conquistar mujeres en el pasado

.Publicidad.

El antes conocido 'Padre Linero' ha sido foco de los medios durante un buen tiempo. Esto ha sido a causa de las múltiples declaraciones que suele dar este tan popular personaje. Si bien el hombre ha dejado un sin fin de enseñanzas, también ha revelado varios detalles de su vida privada. Inclusive, se ha llegado a conocer la relación que tenía o que mantuvo con personas famosas en el país. Dentro de ellos encontramos al tan reconocido Diomedes Díaz, gran exponente del género vallenato. Y aunque parezca descabellado, el "cacique de la junta", ayudó a este hombre en una época importante de su vida.

Así fue como Diomedes Díaz le colaboró al 'Padre Linero' a conquistar en su juventud

No es un secreto que antes de convertirse en sacerdote, Alberto tuvo una vida común y corriente. Sin embargo, no era mucho lo que se conocía de él durante estas épocas, hasta hace poco. Hace muy poco, el hombre estuvo en el programa Se dice de mí, donde se conoció su relación con Diomedes Díaz. No se de que hayan tenido una amistad única y que perduró por muchos años. No, no es nada de eso. Según se conoció, antes de ingresar al seminario, El 'Padre Linero', quiso conquistar a Diomedes Díaz. Sí, sonará muy curioso pero las canciones del 'cacique' acompañaron a Alberto en una parte de su vida.

..Publicidad..

|Le puede interesar El día que Piedad Córdoba fue postulada para un Premio Nobel de La Paz… en Los Simpson

...Publicidad...

Los temas de Diomedes Díaz, eran de los favoritos del exsacerdote para poder conquistar a una mujer. Según contó el propio 'Padre Linero', usó canciones como "Te necesito" o "Te quiero" para enamorar. Eso sí, aunque dice que no admira la vida del cantante de vallenato, su música si lo acompañó buen tiempo. Lo cierto es que si llegaron a compartir juntos en vida. Todo ocurrió durante el bautismo de uno de los hijos del 'cacique', y él cantante llegó tarde. A raíz de esto, el 'Padre Linero' le metió un gran regaño. Con tal de aplacar la ira del exsacerdote, Diomedes soltó una frase muy jocosa "Yo soy linerista".

....Publicidad....

Momento único que quedó en la memoria de Alberto y que hoy se cuenta como una graciosa anécdota. Pero además de esto, el cantante le hizo varios favores al exsacerdote sin saberlo.

Vea también: