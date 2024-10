El famoso político colombiano que reemplazó a Luis Carlos Vélez en la FM

.Publicidad.

De manera inesperada, hace unos días Luis Carlos Vélez anunció que dejaba su cargo como director de La FM. Como siempre pasa, hubo muchos felices por este anuncio, pues creían que el hombre no debía seguir en la emisora. Se especula que su salida se da por sus declaraciones referentes a la COP 16 que se celebra este año en Cali. Al parecer, sus comentarios no habrían caído bien y por ello tuvo que salir de la emisora. Claro, esto no es nada confirmado y son especulaciones al respecto. Lo cierto es que se esperaba que dejara su cargo el 15 de octubre, pero no fue así. Juan Lozano, fue nombrado como su nuevo reemplazo.

Juan Lozano, político colombiano y abogado, nuevo director de La FM tras salida de Luis Carlos Vélez

La semana pasada, fue bastante movida para los medios de comunicación. Grandes cambios en canales de televisión y al parecer habrían revolcones en famosos noticieros. Pero la radio también fue testigo de una salida inesperada, la de Luis Carlos Vélez. Estuvo por casi 7 años al frente de la dirección de La Fm, sin embargo, tuvo que dejar su cargo, quizás antes de lo que él esperaba. Se esperaba que estuviera allí hasta el 15 de octubre, era para muchos lo más correcto. Pese a esto, la emisora decidió cortar la relación que tenía con el también economista y despedirlo antes de tiempo.

..Publicidad..

Luis Carlos Vélez, antiguo director de La Fm.

|Le puede interesar "Decir la verdad genera enemigos " La razón que habría sacado a Luis Carlos Vélez de La FM

...Publicidad...

Por supuesto que le expresaron su agradecimiento por los años de trabajo y todo lo que aportó a la emisora. Aún así, La Fm, presentó inmediatamente a quien cumplirá como sucesor de Luis Carlos Vélez. Estamos hablando de Juan Lozano, figura muy conocida en el país. Además de ser parte de la emisora desde el 2022, el hombre ha tenido otras labores. Quizás muchos lo recuerden por su faceta como ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Tal vez otros lo tengan presente por su labor como senador durante el periodo 2010-2014. Aunque, Juan también ha destacado por su labor como columnista de El Tiempo.

....Publicidad....

Con este nombramiento, La Fm, busca continuar con su línea de crecimiento y expansión. Habrá que ver de qué manera toman esta decisión los detractores de la emisora y también sus seguidores. Por otro lado, no se sabe si Luis Carlos Vélez irá inmediatamente a otro medio de comunicación. Aunque seguramente, lo seguiremos viendo en su labor como periodista.

Vea también: