El famoso centro comercial de Bogotá que tiene más de 30 años de historia y busca seguir creciendo

El centro comercial que marcó a Tunjuelito y hoy apuesta por reinventarse y dar pelea en el sector para seguir siendo el punto de encuentro de familias

Son muchos los centros comerciales en Bogotá que están haciendo un gran esfuerzo por seguir vigentes y conquistar un mayor público. Aunque es cierto que hay algunos grupos que están marcando la tendencia en el sector, otros están intentando destacar y mantenerse como referentes en los sectores donde operan. Este es el caso de un centro comercial de Bogotá que sigue en la lucha por sostener su relevancia y que, de hecho, está buscando innovar. Se trata de un espacio que ha logrado establecerse en el sur de Bogotá y que lleva más de 38 años acompañando a los habitantes de la zona.

Así es como el centro comercial Ciudad Tunal busca seguir siendo referente del sector

Seguramente este fue, en algún momento, uno de los lugares de encuentro de cientos y miles de bogotanos de la localidad de Tunjuelito e incluso de zonas cercanas. El Centro Comercial Ciudad Tunal fue levantado por el Banco Central Hipotecario, una entidad fundada en 1932 como una sociedad de economía mixta con participación del Estado.

Este centro comercial de Bogotá se estableció oficialmente en 1985, convirtiéndose en un pionero y en un punto clave para el desarrollo de esta zona de la ciudad. Para su construcción se escogió una antigua hacienda conocida como Los Trigales, ubicada en un sector donde el comercio aún era muy poco común. Además, el lugar nació para complementar la ciudadela que empezaba a levantarse a su alrededor.

|Le puede interesar El popular centro comercial en Medellín que tendrá su propio parque de diversiones con montaña rusa incluida

Rápidamente el centro comercial tomó relevancia por varios motivos, entre ellos, ser el primer centro comercial de Bogotá en tener una iglesia subterránea. Todo esto permitió que Ciudad Tunal se mantuviera vigente durante muchos años, convirtiéndose en un punto gastronómico que reúne a cientos de personas que acuden allí diariamente. Con el paso del tiempo, y para seguir siendo atractivo, el lugar ha modernizado su arquitectura e implementado nuevas tecnologías.

Ahora, también está apostando por mirar hacia el futuro, ofreciendo un ecosistema integral de experiencias. Su apuesta está enfocada en innovación, tecnología y sostenibilidad, elementos que buscan posicionarlo nuevamente como un referente en su sector. Desde allí siguen trabajando por mantenerse cerca de su comunidad, acogiendo a miles de familias y visitantes que llegan en búsqueda de espacios seguros, modernos y con historia.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.