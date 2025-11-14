El popular centro comercial en Medellín que tendrá su propio parque de diversiones con montaña rusa incluida

Medellín se ha convertido en una de las ciudades más importantes de Colombia, y cómo no. Quien visita la capital de Antioquia sabe que su oferta turística es capaz de complacer a cualquier tipo de viajero. Esto lo tienen más que claro los empresarios y los grupos que impulsan el crecimiento del sector. De hecho, el Grupo Éxito, dueño de los centros comerciales Viva, viene revolucionando el mercado con apuestas que pocos se atreverían a asumir. La más reciente: Viva Envigado, centro comercial en Medellín tendrá su propio parque de diversiones, que incluirá una montaña rusa, algo realmente novedoso y nunca antes visto dentro de un centro comercial en el país.

Viva Envigado, el centro comercial en Medellín que innova en entretenimiento

Este lugar, que lleva más de cinco años en la capital antioqueña, se ha convertido en punto de encuentro para miles de locales y visitantes. Tanto así, que hoy es uno de los complejos comerciales más grandes de Colombia. Por eso no sorprende que Happy City, la reconocida cadena de entretenimiento familiar operada por Divertrónica SAS, esté detrás de este ambicioso proyecto. Esta empresa hace parte de los fondos de inversión de The Carlyle Group, una firma global que adquirió el 100% de la compañía junto con Atracciones Coney Island de Perú y Yukids de Chile.

Para la apertura del nuevo parque de diversiones, el espacio fue ampliado hasta alcanzar los 11.000 m², una inversión que representó varios millones de dólares. El desarrollo estuvo a cargo de las firmas internacionales SBF Visa, empresa italiana líder mundial en diseño de atracciones fundada por Italo Frison, y Sartori Rides, también italiana, fundada por Claudio Sartori y especializada en la fabricación de estas estructuras.

Lo que se inaugurará aquí no es el típico espacio infantil que suelen tener los centros comerciales. Es casi un parque de diversiones en regla, con su propia montaña rusa, zonas temáticas y una operación similar a la de cualquier parque tradicional, pero con precios más accesibles y horarios amplios pensados para todo tipo de visitantes.

La nueva apuesta de Viva Envigado y el músculo del Grupo Éxito

Esta es solo una de las movidas que Viva Envigado adelanta en su búsqueda constante por convertirse en el centro comercial que más ingresos genera en Medellín. La apuesta demuestra, una vez más, el músculo y la visión del Grupo Éxito, que entiende la necesidad de diversificar experiencias y fortalecer cada una de sus unidades de negocio para seguir volando alto en el país.

Habrá que ver si en los próximos meses aparecen nuevas estrategias o ampliaciones dentro del ecosistema Viva, porque lo cierto es que este parque de diversiones parece ser apenas el comienzo de una etapa más robusta en la que entretenimiento, comercio y experiencia se integran como nunca antes en Antioquia.

