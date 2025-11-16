El Procurador Gregorio Eljach se la juega por lo alto con un Plan estratégico que coloca a las regiones en el centro

Con el apoyo de académicos como el exdirector de Planeación Jorge Iván González se trazó una ruta de cara al país con la que el Procurador Eljach quiere dejar huella

El escenario no podía ser más desafiante: uno de los salones del Hotel Hyatt donde se celebran los grandes eventos en Bogotá. Esta vez quien convocaba era el Procurador Greogiro Eljach con el propósito de presentar el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 de la institución que dirige desde el 16 de enero de 2025. No era un documento cualquiera. Se trató de un trabajo mancomunado con funcionarios de la Procuraduría que conservan la memoria institucional y asesores externos para plasmar un documento de la que será la ruta a seguir en los próximos 3 años.

Desde el primer párrafo se señaló el problema de desconexión entre las entidades públicas y las regiones en la Procuraduria que a pesar de tener presencia nacional no sigue siendo el reflejo de lo que sucede en los territorios ni sus necesidades. De entrada, se plantea la urgencia de transformar esa situación o por lo menos iniciar un camino para construir el vínculo entre la cúpula en Bogotá y los delegados y sus equipos en las regiones.

Para la tarea el Procurador Gregorio Eljach se apoyó en un equipo de consultores externos entre los que está el exdirector del DNP Jorge Iván González. El fruto del trabajo conjunto quedo consignado en el Plan Estratégico Institucional, donde las regiones, el dialogo y la prevención son el eje central.

González junto con otros asesores externos y funcionarios de la Procuraduría emitió un diagnóstico de la situación de la Procuraduría en la que se dejó claro: si bien existen esfuerzos para garantizar una vigilancia real a todos los funcionarios públicos del país, existe una fuerte focalización de recursos, funcionarios e infraestructura para las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, y las regiones quedan en un segundo plano. A manera de ejemplo de la situación, aún las comunidades étnicas de Sierra Nevada como los Koguis y Wiwas deben esperar para formalizar su grupo de Procuradores especiales, situación que va ser corregida próximamente.

La Procuraduría buscó a González, un reconocido académico formad en filosofía, economía, geografía y desarrollo territorial estructuró el Plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la vida del gobierno Petro. González contribuyó con otros asesores, con una mirada externa a la institución estructurar un plan estratégico centrado en las regiones.

El Plan Estratégico se divide en ocho segmentos temáticos: salud, educación, cambio climático y biodiversidad, servicios públicos, minería y ordenamiento del territorio, migración y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional. De acuerdo a la estrategia implementada por la Procuraduría en los próximos cuatro años y por el Plan Estratégico, la entidad será guiada por el dialogo, la presencia en las regiones y una fortaleza institucional. En el último frente por ejemplo, el Procurador logró aumentos en el presupuesto, en consecuencia se compraran equipos, se modernizara la infraestructura y se volverá más visible la Procuraduría en puntos diferentes a las grandes ciudades.

En palabras del Procurador “en cada uno de estos frentes la Procuraduría asumirá un papel activo, preventivo y articulador, para cerrar la brecha entre las normas y la realidad. No se trata de descuidar las otras áreas, sino de enfocar nuestros esfuerzos con sentido de prioridad” . En ese mismo frente afirmó: “el de garantizar que las instituciones respondan con eficacia, transparencia y humanidad a los desafíos del país. Si logramos avances en cualquiera de estos temas, habremos contribuido al bienestar colectivo y al fortalecimiento del Estado democrático”.

Para el lanzamiento del Plan Estratégico se llamó a los Procuradores regionales y la entidad estableció la hoja de ruta de los próximos cuatro años. No fue el único anuncio hecho durante el lanzamiento del Plan Estratégico, el Procurador también informó que el Instituto de Estudios del Ministerio Público se convertirá en una Universidad. No es un cambio menor, con el cambio los funcionarios de las entidades de gobierno tendrían un lugar para formarse de acuerdo a las necesidades de un Estado Moderno.

