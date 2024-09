El famoso cantante de música popular al que le dio duro trabajar con Amparo Grisales: "Fue muy duro"

Jessi Uribe compartió junto a César Escola y 'la diva de Colombia' en Yo me llamo y recientemente, confesó que no había sido sencillo trabajar con ellos por esto

Yo me llamo es seguramente uno de los programas más vistos de Caracol Televisión. El reality, se ha mantenido por más de 7 temporadas en el país y todas ellas, siguen siendo muy vistas por los televidentes. Además, el canal se ha esforzado por hacer grandes cambios para así hacer más llamativo el formato. Otro de los puntos importantes de este programa, han sido sus presentadores, los cuales han cambiado bastante. Esto mismo ha sucedido con sus jurados. De hecho, Jessi Uribe uno de ellos, habló recientemente sobre la experiencia que vivió allí y cómo fue trabajar con Amparo Grisales.

Jessi Uribe confesó cómo fue trabajar con Amparo Grisales en Yo me llamo

Por Yo me llamo han pasado una gran cantidad de artistas, que han hecho un gran papel como jurados. Entre ellos, se encuentran varios cantantes de música popular, como Pipe Bueno, Yeison Jiménez y Jessi Uribe. No es un secreto que uno de los que más coqueteó, a modo de broma, fue este último. El bumangués solía verse muy feliz en su trabajo como jurado, junto a la diva y César Escola. Sin embargo, este trabajo no era tan fácil como parecía o esto fue lo que llegó a comentar el propio Jessi. Fue durante una entrevista en la que el reconocido cantante reveló esto.

Esto ocurrió durante el programa Los impresentables de Los 40. Allí, el cantante habló "a calzón quitado" y confesó cómo es trabajar con Amparo Grisales. Según relató el músico, para él fue muy duro lidiar con la "diva de Colombia". Eso sí, aclaró que no se trata de que ella sea una mala persona o mala clase. El se refería más a las diferentes personalidades y la forma de ser de ellos en el programa. Mientras él estaba acostumbrado a la vida de músico, ella y César Escola ya sabían cómo se manejaba todo en Yo me llamo. Cuenta él que habían cosas que eran duras de manejar y no sabía cómo hacerlo en muchas ocasiones.

Jessi Uribe y los demás jurados de Yo me llamo. Foto tomada de Yo me llamo.

Aún así, hay que decir que Jessi Uribe hizo un gran trabajo como jurado de Yo me llamo. Siempre supo manejar esos momentos duros y fue muy querido por el público colombiano. Además, el hombre, siempre tuvo una muy buena relación con Amparo Grisales y eso se notaba en sus interacciones. De todas formas, como lo mencionó, no fue un trabajo sencillo para él.

