El éxito no suelta a Sebastián Caicedo: empresario y triunfando en el exterior

Quien se convirtió en la joya de la televisión nacional iniciando el milenio, supo abrirse camino en las productoras gringas y no pierde vigencia

En el año 2005, Sebastián Caicedo se robó el corazón de los televidentes de RCN al ser el actor revelación de la novela 'Todos quieren con Marilyn'. Después de su nominación a los premios TvyNovelas, al caleño no le faltó trabajo en el país, haciendo parte de producciones recordadas de la televisión colombiana como 'Los Reyes', 'Sin senos no hay paraíso' o 'Mentiras Perfectas'. Sin embargo, su visión lo llevó a explorar el mercado internacional y desde hace un buen tiempo está trabajando en la televisión mexicana, lugar en el que lo han sabido aprovechar su talento.

En entrevista con las2orillas.co, el actor colombiano habló sobre sus nuevos proyectos internacionales. De la mano de Telemundo, Sebastián Caicedo será uno de los participantes del reality show 'Los 50'; y así mismo, con el canal Lifetime Latinoamérica, está pronto a estrenar un nuevo capítulo de la serie 'Amores que engañan', producción muy acogida por el público hispanohablante.

¿Cuál será el nuevo papel internacional de Sebastián Caicedo?

Como nos ha acostumbrado en las últimas producciones que ha protagonizado, Sebastián Caicedo encarnará al villano de la historia en 'Amores que engañan', un padre de familia que hará lo imposible para atormentar a su expareja, utilizando a sus hijos como carnada. "Amores que engañan es una producción donde estamos tocando temas bastante reales. El abuso económico, que realmente es el que toca mi capítulo, habla de un padre de familia no acepta haber perdido su hogar y pone por encima de la felicidad de sus hijos, su estabilidad. Es un egoísta que solo está pensando en él. Estamos ante un narcisista de primer nivel, un abusador" comentó el actor.

Para la preparación de su personaje solo tuvo que mirar el entorno. Según él, "vivimos en una época donde encontrar esa personalidad está a la vuelta de la esquina", debido a todos los casos de abuso. Aun así, no dejó de lado el apoyo de su director, Henry Colmenares, y de sus compañeros de set, entre los que se encuentran la afamada actriz mexicana, Erika de la Rosa.

Este personaje es el sexto que hace para la televisión mexicana, después de haber hecho parte de series como 'El señor de los cielos' y 'El Chema'; y podrá verse este 15 de julio por las pantallas de Lifetime a las 10 PM. El secreto de su éxito en el exterior se lo reconoce a su arduo trabajo y a su capacidad de soñar. En algún momento se vio conquistando la televisión del país manito y vaya que lo ha hecho. Reconoce que en México el trabajo no falta, y que es un lugar en el que se abren muchas puertas para los actores latinoamericanos.

Su regreso a la televisión colombiana

Aunque desde el año 2016, con su papel protagónico en 'El Tesoro', Sebastián Caicedo no ha vuelto a trabajar en producciones nacionales. El caleño dejó claro que lo más importante para él es trabajar en novelas de calidad, así que no le preocupa si son para la televisión colombiana o para la mexicana. Así mismo, no descartó su idea de trabajar para plataformas como Netflix, Amazon y demás, productoras que se han lanzado al ruedo con producciones importantes en ambos países, como fue el caso de 'Los Iniciados', película de Prime que se grabó en nuestro país.

Los negocios de Sebastián Caicedo lejos de la actuación

En medio de la conversación, el actor colombiano también aprovechó para hacer gala de su mente de tiburón. En sus palabras "Para nadie es un secreto que la actuación es una profesión bastante inestable. Tenemos trabajo un tiempo. Dependemos no solo de que la industria esté fuerte, sino también de la parte física. Por eso vengo apostándole en los últimos años a tener una estabilidad económica con algunos negocios"

Sebastián Caicedo aseguró que esa parte de su vida prefiere mantenerla oculta. Hace parte de su intimidad; pero confirmó que además de algunas inversiones en finca raíz, en este momento está metido de lleno en un negocio de productos de belleza. El actor se encuentra viviendo en Medellín precisamente por esa razón. Espera poder impulsar su nueva marca en la ciudad de la eterna primavera y por eso estuvo en Expobelleza, presentando sus productos.

Sebastián Caicedo es el ejemplo perfecto del actor colombiano que sale del país y triunfa en el exterior. El trabajo no le ha hecho falta al caleño en tierras mexicanas y gracias a su mente empresarial también está ganando dinero con sus demás negocios.