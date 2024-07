Los 4 tormentosos divorcios de Armando Benedetti

Después de dos años de peleas y reconciliaciones desde que estaban en la Embajada en Carcas, en los que según testigos no han faltado las agresiones verbales y físicas entre Armando Benedetti y su última esposa, Adelina Guerrero, llegó el divorcio. Así lo anunció públicamente el embajador.

Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos,…