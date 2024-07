El periodista español que llamó petardas a Karol G y sus fanáticos pidió "disculpas" ¿Se arrepintió?

Antonio Naranjo había dicho que si La Bichota llenaba el Santiago Bernabéu pero The Rolling Stones no, la humanidad merecía extinguirse; denunció amenazas de muerte

El periodista Antonio Naranjo, con una larga trayectoria en medios de comunicación del país españoles, pronunció hace algunos días una frase que incluso habría hecho que le mandaran amenazas de muerte. Luego de los exitosos cuatro conciertos que dio Karol G en su país, con llenos totales en los que se calcula que habría convocado un total de 250.000 personas (superando la marca de Coldplay que era de 225.000), el comunicador se pronunció de forma desobligante con la artista y sus fanáticas.

Y aunque en las últimas horas habría aclarado sus comentarios ofreciendo preguntas disculpas, es posible que esa no haya sido la verdadera intención de estas nuevas explicaciones.

Naranjo, quien habría dicho textualmente que si Karol G hacía cuatro estadios Santiago Bernabéu y The Rolling Stones no lograba el mismo impacto, entonces la humanidad merecía extinguirse, ahora aclara el contexto de su declaración en la que también calificó a La Bichota y a sus fanáticas de "petardas". Lo que yo dije sobre Karol G es que me parecía una petarda lo que significa que me aburre y me parece fastidiosa, cosa que me pasa con casi todo el reguetón", aclaró el comunicador.

Además remarca su aprecio por el público colombiano, también insiste en que solamente estuvo dando su opinión; lo que algunos usuarios de redes sociales sintieron como una disculpa hipócrita. Aunque este nuevo video Naranjo sí reconoció que el mérito de Karol G es indudable y más después de haber llenado cuatro veces el estadio del Real Madrid.

"Una disculpa que claramente no es una disculpa", "qué peligro una persona ignorante con el poder de la exposición pública" o "si los rolling Stones en 60 años no han sido capaces de llenar 4 días consecutivos un estadio,el problema no es del que si a sido capaz de hacerlo", son algunos de los comentarios dejados por los fanáticos de La Bichota en redes sociales.

