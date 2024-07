Alina Lozano reveló la razón por la que no aparece en 'Pedro el escamoso 2' y todo fue por plata

.Publicidad.

Ya inició la nueva temporada de Pedro el escamoso en Caracol Televisión. Aunque ha sido todo un éxito, hay ciertas ausencias que le han pesado a la audiencia. Una de las más notorias es de 'Doña Nidia', personaje que era interpretado por Alina Lozano. Por supuesto que ha habido muchas preguntas respecto a este tema, pues la mujer hace mucha falta en el programa. Muchos han querido saber qué fue lo que ocurrió y por eso han ido a preguntarle directamente a la mujer. De hecho Alina Lozano, habló hace poco al respecto y esto fue lo que dijo la actriz. Todo habría sido por temas de dinero.

La verdad detrás de la ausencia de Alina Lozano en Pedro el escamoso 2

Hoy en día, la mujer se ha hecho muy famosa en sus redes sociales. De hecho, ya es considerado por muchos como una creadora de contenido, junto a Jim Vásquez. Ha sido esta la manera en que la mujer sigue estando vigente en la memoria de las personas. Claro, aún es muy querida y recordada por su papel en Pedro el escamoso, seguramente su personaje más icónico. Ahora, con el estreno de esta segunda entrega, se esperaba que ella estuviera, pero al final, fue un personaje más que no apareció. En sus redes sociales, aprovecharon para preguntarle respecto a su ausencia y la actriz respondió.

..Publicidad..

|Le puede interesar Ella es Melanie Dell' Olmo, la nueva actriz consentida de Caracol que brilla en 'Pedro el escamoso'

...Publicidad...

Al parecer, su ausencia se debería al no acuerdo entre Alina Lozano y la producción. Finalmente, no habrían logrado un trato económico. Cuenta la mujer que ella decidió no aceptar lo ofrecido y finalmente, decidieron no negociar, por lo que no se logró el contrato. Aún así, la actriz manifiesta sentirse contenta por la decisión que tomó. Muchas personas han manifestado su tristeza respecto a la decisión que tomó la actriz, teniendo presente su increíble papel. Aún así, hay que decir que los actores y actrices que se han integrado, han hecho una labor excelente y admirable.

....Publicidad....

Claro que, la ausencia de actores y actrices de la primera temporada, pesa bastante. Pese a esto, la nueva temporada de Pedro el escamoso, ha logrado grandes números y su rating ha estado siempre en lo más alto. Esto es una prueba del gran recibimiento y cariño que la gente le tiene a la historia del 'mompirri'. Aunque pasa el tiempo, la gente sigue queriendo ver más de Pedro Coral y su historia.

Vea también: