Retratos que cuentan de pintores y su oficio

Sabe de motos y de las canciones que susurra el viento cuando las conduce. Sabe de aventuras por caminos remotos y no le desesperan las distancias que señala la vía para alcanzar sus metas cuando emprende un viaje en busca de aventuras. Ese es el motero, el viajero que desde muchacho ama la velocidad y los paisajes.

Sabe de colores, de trazos y de pinceles para elaborar hermosas propuestas pictóricas que emocionan a quien las observa. Sabe de arte del que dice: tiene que ser pasión, debe mover conciencias, tiene que provocar emociones. Ese es el artista con quien voy a hablar para compartir su sentir, su pensar, su oficio.

Su nombre, Roberto Londoño Uribe. Tiene pinta de extranjero pero nació en Neiva, Huila. Allí hizo sus estudios de primaria y secundaria.

Desde pequeño le llamó la atención la pintura y desde entonces la convirtió en su gran pasión. Pero no fue sino hasta el 2006 que la tomó con seriedad; profundizó en el conocimiento de las diversas técnicas, pero no veía mucho progreso a lo que hacía hasta que descubrió que a lo que estaba realizando le faltaba “academia”.

Asistió a varios talleres con grandes maestros: Arturo Flórez de quien aprendió algunos aspectos del oficio. También hizo otros estudios con profesionales como Gabriel Nieto, Leónidas Zabaleta y Tadeo Zabaleta y Américo Cala, Ernesto Ríos, quienes afinaron su quehacer de artista.

Estos talleres le permitieron descubrir su vocación, su línea de retratista, pero también tener la formación necesaria para desempeñarse en ese oficio de tanto trabajo y persistencia.

Esto le ha llevado a participar en varias exposiciones no solo en Colombia sino fuera del país.

Los reconocimientos no han sido ajenos a su oficio y es así como la Organización de Artistas Integrados, OMAI, Arte sin fronteras por la Paz, la Asociación Cultural Aires de Córdoba, entre otras muchas, le han reconocido su talento y su producción artística.

Al respecto, el artista señala: «Es muy satisfactorio saber que lo que uno crea, que la idea que plasmó, produce emociones diferentes en los espectadores. Es una motivación para seguir construyendo propuestas para continuar por ese camino bello, pero difícil que es el arte.»

¿Y qué es el arte para usted?

Es una manera de encontrar la paz interior que tanto se requiere, pero también encuentro la plenitud al saber que mi propuesta conmueve y emociona a otras personas tanto como a mí. Para mí el arte no es angustia del lienzo en blanco, para mi pintar es divertimento, es reflexión de cómo se puede llegar a expresiones tan complejas con el solo manejo de pinturas, pinceles y la creatividad humana, en este caso, la mía. Me sorprende que pincelada a pincelada se pueda construir una obra que produce respuestas en otras personas.

¿Los espectadores, en general, aprecian el arte, han aprendido a decodificar y disfrutar la propuesta de los pintores; o falta mucha cultura al respecto en nuestro país?

Yo percibo que es cierto: falta mucha formación de las personas. También hay otras con excelente criterio que si valoran el trabajo realizado, el tiempo invertido en hacer una obra, pero en general se nota, no tanto desconocimiento, sino desinterés por el arte. En cuanto a los criterios predomina lo comercial sobre lo artístico, prefieren una obra por encargo: pínteme el perrito, una cascada, etc., antes que adquirir una obra de autor.

Y sobre las actividades artísticas en el Huila, ¿cómo está? ¿Hay apoyo a los artistas, hay espacios para que exhiban, hay convocatorias constantes para que los artistas se expresen?

En nuestro departamento existe una buena comunidad artística. Hay algunos apoyos institucionales. Hay convocatorias con alguna regularidad. Iniciativas para participar en algunos incentivos que da el Estado. Hay espacios de exhibición: el Museo de Arte Contemporáneo, la Biblioteca Departamental Olegario Rivera. La empresa privada tiene espacios culturales en los que se pueden hacer exposiciones y le permiten al artista mostrarse. También hay algunos restaurantes que muestran las obras de los artistas en sus sitios, hay algunas galerías de artes pequeñas pero promueven a las muestras que es lo importante. También algunas universidades como la Surcolombiana, la Uninavarra, la Universidad Cooperativa, que también realizan algunas convocatorias.

Artistas pintores que engrandecen al Huila

Roberto, su lealtad hacia la figura le ha llevado a realizar un proyecto que tiene que ver con pintar el retrato de varios de los artistas destacados de su departamento. Cuénteme un poco sobre el asunto.

El proyecto lo he denominado “Artistas pintores que engrandecen al Huila”. Son 30 retratos al óleo, pinturas artísticas. No son hiperrealistas pues no es mi intención competir contra una cámara réflex.

¿Qué motivo este trabajo?

La motivación para haber emprendido este proyecto, que hoy ya es una realidad, además de haberme divertido mucho haciéndolo, haber aprendido más sobre el retrato al óleo, fue mi intención principal, generar un espacio de visibilizacion para los pintores huilenses, enaltecer su trabajo y sobre todo, llamar la atención de la comunidad regional y la nacional para decirles que en el Huila hay personas trabajando concienzudamente en el arte, que están promoviendo la cultura pictórica y están además generando piezas de arte constantemente.

Aunque la comunidad artística del departamento es mucho más numerosa, escogí 30 amigos que considero son representativos del quehacer artístico en el Huila. Todos los retratados son artistas vivos que llevan años trabajando en nuestro departamento. Algunos no son nacidos aquí, pero llevan años residiendo y produciendo obra aquí y algunos tienen academias de arte.

Parecería que este trabajo que realizó es además un homenaje a la amistad

Cierto, lo es. Es homenaje a la amistad y un reconocimiento al arte que sale de sus manos.

¿Cómo surgió la idea?

Estábamos saliendo muy lentamente del horror de la Pandemia de la Covid19, y cualquier día conversando con unos amigos en la biblioteca Olegario Rivera, reflexionábamos sobre como se había puesto de difícil la parte artística y como ya, debido al problema de la pandemia, nadie compraba arte pues había otras prioridades en la gente.

Les dije que yo podría contribuir a hacerlos visibles y que los iba a pintar para que no solo el Huila sino Colombia los mirara, redescubriera su arte, se notificaran de su existencia.

La exposición

Fueron varios meses de trabajo, creo que más de 36 meses que me demoré haciendo todos los retratos. Ya está el trabajo terminado, la empresa privada me apoyó para imprimir un catálogo en el está la pintura por mi realizada y la reseña de cada uno de los artistas seleccionados.

Lo que sigue es que a partir del 2 de agosto en la Biblioteca Olegario Rivera se dará apertura a la exposición que durará allí colgada un mes.

Yo espero que esta exposición se vuelva itinerante, es decir, poder pasear estas obras por todos los pueblos y ciudades del Huila y ojalá poderla llevar a Bogotá para que se enteren de la calidad de nuestros artistas huilenses y los conozcan por medio de estos retratos. Los pintores que fueron retratados se han comprometido a realizar las gestiones pertinentes para promover la muestra de esta exposición en cada uno de los municipios donde residen para que toda la gente del departamento pueda apreciar este trabajo.

Los artistas representados en sus lienzos son: Sandra Cruz Peña, Carlos Naranjo, Gustavo Bermeo, Pilar Salomón, Miguel La Plaga Guerrero, Carlos Eduardo Franco Quila, Arturo Flórez, Guillermo Martin Moreno, Hellmut Soltau, Juan Marco Stubi, Luis Losada, Miguel Polania, Jayro Osorio, Hernando Monje, Margarita Rosa, Gabriel Nieto Nieto, Francy Johanna Avilés Sánchez, Alberto Arguello, Pedro Nel Villalobos, Reinaldo Tamayo, Omar Gordillo, Alejandro Gordillo, Darwin Alarcón , Alirio Parra Vega, Roberto Londoño Uribe, Jairo Plazas, Ángel Sebastián Buchelli G, Mario Ayerbe, Milton Morales Grillo, Sandra Liliana Tovar Marroquín, (Paloma Simón Art).