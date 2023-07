.Publicidad.

Uno de los comediantes más queridos de Colombia no siempre fue el exitoso 'cejas pobladas’ que todos conocen. En sus inicios fue cuentero en Salitre, un famoso sector que ha sido la cuna de grandes humoristas del país. Aún recuerdo cuando ví por primera vez el show de Ricardo Quevedo en 'Nasa', era una niña y su ingenioso saludo me causo mucha gracia: “Mucho gusto, para los que no me conocen soy Ricardo y para los que ya me conocen me sigo llamando Ricardo Quevedo”. Fuimos a verlo varias veces y desde su juventud tenía ese toque que a día de hoy saca carcajadas a tantos colombianos.

El show de Ricardo Quevedo fue uno de los primeros del Salitre

Sobre los 2000 surgió esta idea como la alternativa para los cuenteros a los que no les daban oportunidades en los espacios 'oficiales'. Esta situación llevó a algunos a crear 'Nasa' hubicado a un costado del centro comercial Salitre Plaza. ‘Tato’ Devia, Ricardo Quevedo, ‘Bart’ (Edwin Castiblanco) y ‘El Diablo’ (Jorge Torres), fueron los precursores del enorme espacio artístico que se desarrollaba en aquel parque. La idea terminó siendo un completo éxito y en la época no había mucha oferta cultural.

-Publicidad.-

Pero esto no fue lo único que jugó a su favor, la ubicación escogida fue ideal. El centro comercial Salitre Plaza estaba en su máximo auge así como el museo de ciencia para niños Maloka. Gracias a esto, tenían fácilmente 1.500 personas en le público y lograban hacerse una ‘mochila’ de un millón de pesos por noche. Una gran suma para la época.

La manager que impulsó la carrera de 'Cejas pobladas'

El cuentero y humorista no se quedó por siempre desbordando su talento en las calles. Hubo alguien que descubrió que era un diamante en bruto y no dudó en apostar todo por él. Quien impulsó su carrera fue su manager, Leonor Estrada, una de las mejores productoras y managers de artes escénicas especialmente de comedia en latinoamérica. Incluso fue directora del teatro Leonardus donde se hacían temporadas inolvidables.

Publicidad.

Fue ella quien lo puso en ‘Sábados Felices’, luego en ‘El Festival Internacional del Humor’ para posteriormente hacerlo parte del elenco de ‘Los Comediantes de la Noche’ en RCN. Ese fue su gran debut y desde ese momento empezó a crecer como la espuma. Su paso por Comedy Central lo catapultó para tener sus propios Stands-Up en la plataforma Netflix con poco más de 200 millones de suscriptores alrededor del mundo.

Actualmente, tiene un exitoso proyecto digital de nombre ‘Los de la culpa’, donde también está el amigo que lo ha acompañado desde sus inicios ‘Tato’ Devia, además del conocido comediante Ivan Marin y otros grandes humoristas del país. Los humildes inicios de Ricardo Quevedo demuestran que siempre se puede salir adelante si conoces y confías en tu talento, así como él y su manager lo hicieron.

| Ver también: Ricardo Quevedo, el Ben Stiller colombiano