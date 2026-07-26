- El éxito internacional de Silvia Tcherassi que De la Espriella quiere convertir en diplomacia cultural y empresarial

Después de más de 35 años brillando y de haber construido una marca global, la barranquillera quiere que el mundo vea a Colombia como el país de las oportunidades

En los talleres donde manos expertas transforman hilos en tejidos y bordados que cuentan historias de generaciones, pocas veces se imagina que esas piezas puedan terminar desfilando en las grandes capitales de la moda.

Ese es, precisamente, el puente que ahora buscará fortalecer Silvia Tcherassi. La diseñadora barranquillera fue designada Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, un nombramiento con el que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella pretende convertir la moda en una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional y desarrollo económico.

El anuncio se produjo tras un encuentro entre ambos en Barranquilla. Desde allí, comenzó a trazarse una estrategia que busca que el talento colombiano encuentre más vitrinas en el exterior y que la riqueza artesanal del país gane protagonismo en mercados donde el diseño y la exclusividad tienen un alto valor.

Un cargo honorífico con una misión internacional

Silvia Tcherassi asumirá este nuevo papel sin recibir salario ni administrar recursos públicos. Su designación es ad honorem, una figura mediante la cual ejercerá funciones de representación y promoción de la moda colombiana junto con las embajadas del país alrededor del mundo.

La apuesta es construir alianzas que permitan abrir nuevos mercados para diseñadores, confeccionistas y empresarios del sector, aprovechando el reconocimiento internacional que la barranquillera ha construido durante décadas.

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De un pequeño taller en Barranquilla a las pasarelas de Milán

La historia de Tcherassi comenzó lejos de los reflectores. En 1987, empezó diseñando camisetas intervenidas con aplicaciones de cuero. Aquellas primeras creaciones, elaboradas casi de forma experimental, encontraron rápidamente un público y terminaron convirtiéndose en el punto de partida de una de las marcas latinoamericanas más reconocidas de la industria.

Décadas después, sus colecciones desfilarían en Milán y París, escenarios reservados para algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Con ese recorrido se convirtió en la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente a presentar sus colecciones en las pasarelas de prêt-à-porter de Milán, un logro que abrió camino para otros creadores de la región.

Hoy, su firma tiene presencia en Colombia, Estados Unidos, Europa y el Caribe, con boutiques en lugares tan emblemáticos como la Quinta Avenida de Nueva York y una exclusiva tienda ubicada en una isla de la bahía de Nápoles, en Italia.

Vestir a una reina... o a una estrella de Hollywood

En la moda, una prenda puede convertirse en una carta de presentación. Los diseños de Silvia Tcherassi han acompañado a figuras como la reina de Jordania, la reina Máxima de los Países Bajos y la princesa Olympia de Grecia. También han llegado al armario de artistas como Dua Lipa, Jennifer López, Karlie Kloss y Tamara Falcó.

En los Globos de Oro de 2025, por ejemplo, Jennifer Aniston y Katherine McPhee eligieron creaciones de la diseñadora colombiana para caminar por la alfombra roja. Y hace apenas unos días, durante la celebración del 20 de julio de 2026, la primera dama Ana Lucía Pineda vistió un diseño exclusivo de la casa Tcherassi en los actos oficiales del Día de la Independencia.

Aunque su nombre suele asociarse con las pasarelas internacionales y las alfombras rojas, el objetivo del nuevo cargo apunta hacia quienes pocas veces aparecen bajo los reflectores. Cada vestido de alta costura es el resultado de una cadena de trabajo que comienza mucho antes de llegar a una boutique: artesanos que tejen fibras naturales, bordadoras que conservan técnicas heredadas, pequeños talleres de confección y comunidades que mantienen vivos oficios tradicionales.

La intención del Gobierno es aprovechar la experiencia y la red internacional de Tcherassi para conectar dicho talento local con nuevos compradores y oportunidades de exportación.

La moda como motor de desarrollo

La estrategia contempla fortalecer los enlaces productivos entre diseñadores, talleres y comunidades artesanales; promover el patrimonio cultural colombiano; atraer inversión extranjera y generar más empleo formal dentro del sector textil y de confecciones.

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La idea es que la moda deje de verse únicamente como una industria del lujo y se convierta también en un vehículo para impulsar la economía de cientos de familias que viven de estos oficios en distintas regiones del país.

Durante el anuncio, el presidente electo Abelardo de la Espriella resumió el propósito de este nombramiento: "Colombia tiene todo para convertirse en una potencia creativa. Nuestra moda, nuestros artesanos y nuestros diseñadores son embajadores naturales de lo mejor que somos como nación. Silvia Tcherassi ha abierto las puertas del mundo al talento colombiano".

Mientras en una pasarela de Milán un vestido puede captar la atención durante apenas unos minutos, detrás de esa pieza hay meses de trabajo, tradición y conocimiento acumulado durante generaciones. Esa es la historia que ahora Silvia Tcherassi buscará contar en el mundo: la de un país cuya creatividad empieza mucho antes de que se enciendan los reflectores.

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