- Cómo logró un chef colombo italiano meter a Bogotá en el mapa mundial de la pizza

Carmine Tangredi, chef de Fortezza en Bogotá, fue condecorado en Venecia y se mantiene en el listado de los 100 mejores chefs de pizza del planeta

A 9.000 kilómetros de Molise, su tierra natal, el chef Carmine Tangredi ha logrado lo impensable: transformar la capital colombiana en el nuevo epicentro de la alta cocina italiana.

La historia de Fortezza no comenzó entre sartenes, sino entre planos y maquetas. Carmine Tangredi y su esposa y socia, la colombiana Daniela Hoyos Llach, comparten, además, profesión, ambos son arquitectos. La obsesión por el detalle y el diseño, que antes aplicaban al concreto, encontró un ingrediente vivo y maleable: la masa de larga fermentación.

En el 2021, con el mundo bajo llave por la pandemia, la pareja comenzó a experimentar en su casa con pizzas congeladas. Dos años después de abrir formalmente las puertas de su restaurante, en Quinta Camacho, el equipo de Fortezza pasó de tener un solo empleado a coordinar a cerca de 40 colaboradores. Todos colombianos.

La fórmula del éxito no fue imitar ciegamente. Carmine no quería replicar de forma literal la pizza napolitana. En su lugar, decidió crear una culinaria propia, una tradición italiana reinterpretada con el alma de Colombia.

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El inesperado rugido del León de Oro

Para Carmine, la consagración internacional llegó a través de una inesperada llamada telefónica que sonó en el restaurante de Bogotá. Al otro lado de la línea, el presidente del Gran Premio Internacional de Venecia le decía que debía viajar al Palacio de la Región del Véneto, a orillas de los canales italianos.

Allí, bajo el brillo señorial de una cena de gala frente al Canal Grande, hizo historia. Carmine Tangredi se convirtió en el primer chef residente en América Latina en ser condecorado como “Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo”. Dicho título honorífico premia a aquellos guardianes que protegen, difunden y proyectan la cocina italiana fuera de sus fronteras.

La noche veneciana guardaba una sorpresa más: el chef recibió además una de las codiciadas tres "Lion Star" del prestigioso León de Oro, un galardón que selló oficialmente el triunfo de su propuesta colombiana en territorio europeo.

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"Ser el primer chef de América Latina en recibir este importante reconocimiento, y que todo haya pasado estando en Colombia, me llena de felicidad. Estoy muy agradecido con este gran país. Por primera vez, llega a América Latina este reconocimiento y entra por la puerta de Colombia”.

El reconocimiento de Venecia no es un hecho aislado, sino la ratificación de un camino de excelencia constante. The Best Pizza Chef Awards (considerado por muchos la "estrella Michelin" de la pizza) reúne a un exigente panel de más de 500 expertos de todo el mundo que evalúan la técnica, la innovación y la pasión de los mejores pizzeros, sin patrocinios ni marcas de por medio.

En 2025, Fortezza debutó en este ranking global ocupando la posición número 80, siendo la primera y única pizzería colombiana en el listado. Lejos de ser un golpe de suerte de una sola temporada, este año el chef Carmine Tangredi ha revalidado su estatus, manteniéndose firme entre los 100 mejores maestros pizzeros de todo el planeta.

Hoy en día, el universo de Fortezza se ha expandido y ya no solo cuenta con su famosa pizzería. Ahora reúne Fortezza Pastificio (pastas frescas hechas a mano), un mercado gourmet, una línea de productos congelados y eventos gastronómicos especiales.

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