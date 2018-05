El exfiscal Moreno no piensa callarse en EE.UU.: 26 políticos tiemblan

Faltaban menos de 6 horas para que Luis Gustavo Moreno fuera extraditado a los Estados Unidos cuando un juez de Bogotá le dio vía libre al principio de oportunidad que el exfiscal anticorrupción logró negociar con la Fiscalía. Moreno estaba dispuesto a prender el ventilador con tal de que no lo juzgaran por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada. Después de 5 meses y 3 intentos fallidos para sacar adelante el acuerdo, se comprometió con la justicia a entregarle valiosos detalles de por lo menos 26 personas que habrían pagado para salir bien librados de los procesos que tenían en la Corte Suprema de Justicia.

Aunque varios de esos nombres se conocieron cuando Moreno fue capturado en junio del año pasado, hace dos semanas el exfiscal rindió su última declaración en Colombia en la que aparecieron más detalles sobre dos nombres: Lucas Segundo Gnecco Cerchar y su hijo el senador de La U José Alfredo Gnecco Zuleta.

Publicidad

Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar, tiene encima una condena de 24 años por sobrecostos de hasta el 65% en varios contratos, y en 2015 estaba siendo investigado en la Corte Suprema por no cumplir los requisitos legales para ejecutar otros contratos. Gnecco no quería correr con la misma suerte y decidió, según Moreno, meterse la mano al dril y entregarle $ 150 millones para salir bien librado. La investigación, que estaba en el escritorio del exmagistrado Gustavo Malo, uno de los hombres que el exfiscal echará al agua desde su celda en el sur de la Florida, fue dilatada con varias movidas judiciales. “Preciso que fueron 150 millones de pesos los que yo recibí del senador José Alfredo Gnecco”, dijo Moreno en su última declaración. Con el exfiscal en Estados Unidos y sabiendo que si no habla durante el próximo año el principio de oportunidad se le cae, varios políticos quedaron amarrados y asustados con las declaraciones de Moreno desde allá.





Los exmagistrados Gustavo Malo, Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Ruiz están siendo investigados por los presuntos sobornos que habrían recibido para llevar a buen puerto varios procesos que tenían en sus despachos mientras estaban en la Corte Suprema de Justicia. Moreno, quien en ese momento era abogado litigante, también era el enlace con los magistrados, quienes le exigían plata a los investigados a través del exfiscal. Tanto ellos como los que tienen procesos en la alta corte quedaron en sus manos con las declaraciones que dé:

Luis Gustavo Moreno tendrá su primera audiencia el próximo 28 de mayo en frente a un juez del Distrito Sur de la Florida. Aunque negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía colombiana, este acuerdo no incluye los delitos que cometió siendo fiscal anticorrupción. Todavía tiene cargos por 6 delitos distintos y en Estados Unidos tiene que responder por conspiración para lavado de activos junto al abogado Leonardo Pinilla, la otra pieza clave que cayó con Moreno para destapar el Cartel de la toga.