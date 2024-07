Él es 'Iván Mordisco', el jefe de las disidencias que amenazó la COP 16 y no quiere la paz de Petro

.Publicidad.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, es uno de los comandantes más importantes de las ex-FARC mafia en Colombia y dirige la mayor facción disidente, el Estado Mayor Central (EMC).

Antes de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, fue comandante del Frente Primero “Armando Ríos” del grupo guerrillero. En junio de ese año, se convirtió en el primer comandante en abandonar el proceso de paz, lo que le otorgó una gran influencia entre los demás disidentes.

..Publicidad..

Lea también: Guerra total: la amenaza de las disidencias de Iván Mordisco al gobierno

...Publicidad...

Mordisco sigue al mando del Frente 1 de las ex-FARC mafia, compuesto por unos 400 miembros. El grupo está presente en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta y Vichada, y también ha establecido una presencia significativa dentro de Venezuela, especialmente cerca de la frontera con Colombia.

....Publicidad....

Historia

El accionar criminal de alias Iván Mordisco comenzó hace 20 años, cuando se unió a la guerrilla de las FARC-EP. Su inicio fue como guerrillero raso, pero se especializó rápidamente como francotirador y explosivista dentro del Frente “Armando Ríos”, en San José del Guaviare.

Lea también: En qué se diferencian los diálogos con las Farc y las disidencias de Márquez y Mordisco

El auge de Iván Mordisco comenzó en 2008, cuando se desempeñó temporalmente como comandante del Frente 1 debido a la captura del entonces comandante Gerardo Aguilar, alias “César”. En 2009, Marco Fidel Suárez, alias “Kokoriko”, tomó el control del Frente, e Iván Mordisco se convirtió en jefe de la compañía de Orden Público del Frente 1 en Guaviare y Vaupés. Hasta 2012, cuando las FARC comenzaron a negociar con el gobierno colombiano, se concentró en el reclutamiento forzado y la protección de los cultivos ilícitos en ambos departamentos, antes de convertirse en el comandante del Frente Primero.

En 2015, Iván Mordisco fue capturado por hombres de la Brigada Especial Contra el Narcotráfico, del Ejército Nacional, pero fue rápidamente dejado en libertad en circunstancias desconocidas.

Para 2016 era un secreto a voces que el comandante del Frente 1 no apoyaba el proceso de paz. A mediados de ese año envió una carta al Secretariado de las FARC en Cuba, donde hacía público su descontento con el proceso y declaraba que este Frente no iba a desmovilizarse. En esa carta, además, invitaba a todos los “guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas” que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a “aunar fuerzas” y “continuar la lucha insurgente”. Con estas declaraciones, Iván Mordisco no solo se convirtió en el primer comandante en disidencia, sino que se configuró como uno de los disidentes más importantes del sur del país.

Tras la muerte de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, otro líder de las FARC, en Venezuela en mayo de 2022, Iván Mordisco asumió el liderazgo de los frentes disidentes que antes estaban bajo el mando de Duarte.

En julio de 2022, el gobierno colombiano aseguró que había dado de baja a Mordisco en un bombardeo contra un campamento de disidentes de las FARC. Pero Mordisco reapareció en un vídeo publicado en octubre de 2022, afirmando que seguía vivo y que los objetivos políticos de las FARC no habían cambiado.

En 2023, Mordisco y el EMC decidieron participar en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, que pretende negociar con los principales grupos armados del país. A pesar de firmar un segundo cese al fuego en octubre de 2023, las conversaciones han estado plagadas de obstáculos.

Actividad criminal

Mordisco es conocido por ser un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar menores de edad.

Mordisco controla y ha incrementado los cultivos ilícitos de coca y la producción de cocaína bajo el control del EMC, beneficiándose de los corredores de la droga por el Guaviare, Vaupés, Vichada y el sur del Meta. El Frente 1 también ha abierto rutas de narcotráfico a través del norte del Amazonas, alrededor de Puerto Córdoba y La Pedrera, donde los ríos Apaporis y Caquetá proporcionan una ruta hacia Brasil.

Dónde se mueve Iván Mordisco

Iván Mordisco se mueve fácilmente entre los departamentos de Vaupés, Vichada y especialmente Guaviare, en los municipios de Calamar, Miraflores, San José́ del Guaviare y sobre todo la vereda de Barranquillita, en Miraflores.

También mantiene control sobre territorios a lo largo del río Guaviare, cerca a las poblaciones de Charras, Puerto Alegre, Barranco Colorado, Puerto Alvira y Mocuare.

El EMC también ha establecido una presencia significativa en Venezuela, especialmente cerca de la frontera con Colombia.

Aliados y enemigos de Iván Mordisco

La alianza criminal más importante para Iván Mordisco fue Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, quien estuvo al mando del Frente 7 hasta su muerte en Venezuela en 2022, y lideró un esfuerzo para unificar las estructuras disidentes del país. Actualmente, Mordisco está al mando del proyecto disidente que inició Gentil Duarte, del cual hacen parte varios grupos de ex-FARC en Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Arauca, entre otros.

Mordisco y sus aliados se mantienen enfrentamientos con otra facción de las ex-FARC mafia, la Segunda Marquetalia, liderada por el influyente comandante Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”. Al parecer, el Frente 1 ha librado choques periódicos con las fuerzas de la Segunda Marquetalia.

Se cree que Mordisco pudo estar detrás del asesinato de un alto mando de la Segunda Marquetalia, Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, en Venezuela en mayo de 2021. Incluso se dice que Mordisco ordenó un atentado contra Iván Márquez en junio de 2022 en Venezuela.

Sin embargo, tanto la facción de Mordisco como la Segunda Marquetalia fueron debilitadas tras la sucesiva muerte de tantos ex comandantes de las ex-FARC Mafia en 2022.

Perspectivas

Iván Mordisco es el líder más importante de las ex-FARC mafia en Colombia y Venezuela.

Aunque Mordisco era el sucesor natural para dirigir gran parte de las ex-FARC, es conocido por tener una personalidad difícil y conflictiva. Es poco probable que consiga impulsar los planes de reunificación de todas las facciones de las ex-FARC.

Aunque las negociaciones de Paz Total en curso han logrado varios hitos, como alcanzar un cese al fuego con el gobierno colombiano, el proceso de paz ha sufrido múltiples reveses y su futuro, así como el de Mordisco, sigue siendo incierto.

*Texto originalmente publicado en el portal InSigth Crime bajo el título Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”