VIDEO, Puntos de vista. Los hechos más destacados de la política nacional son el enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella. Cepeda ha vuelto a sus viejas prácticas de estar denunciando penalmente a todo mundo. Eso tiene que ver con lo siguiente, creo yo. Es una hipótesis, pero creo que es así. La compañera del señor Cepeda trabaja en la JEP. Un organismo absolutamente inservible, de burócratas que se ganan unos sueldazos. en que han trabajado 8 años prácticamente y que no ha servido para nada. Yo pregunto, ¿para qué ha servido? Para que unos militares vayan y digan, "Yo maté 30 personas, 50. Otros pocos no van y no dicen nada y entonces pasan supuestamente a la jurisdicción común.

Eso es un sainete que montó Santos que hizo una paz fallida porque lo que hizo fue dejar a la guerrilla fuera. La guerrilla se transmutó en disidencias, llámese retaguardia, llámese como quiera y están apoderadas de medio país. Ese es el hecho real. ¿Cuál paz? Lo de santos Era una pantomima, era un teatro. Entonces, ahora la gente sueña con que le prolonguen la existencia a otros cuatro otros 4 u 8 años.

Esto se va a calentar. ¿Por qué? Vamos a suponer que Cepeda no gana. Ya vienen las venganzas. De la Espriella contra él que no creo que sea muy difícil. Lo acusan de que es guerrillero de la Farc, que tiene lazos con ellos, que se disfraza de gestor de paz.

Petro es un hombre ridículo que ha ido a desafiar a los Estados Unidos, a las Naciones Unidas. Ya lo tengo pronosticado, así me equivoque, pero creo que lo van a salir pidiendo en extradición. Primero, porque violó la ley americana al tomar un megáfono y llamar a la insurrección del ejército contra Trump. Y segundo, porque Maduro lo va a salir denunciando de sus lazos de narcotráfico.

Estas elecciones ya van a ser muy pronto. Y digo claramente, ojalá no gane Cepeda porque si llega a ganar Cepeda es peor que Petro y si gana la Espriella no llegamos tampoco al cielo. Cepeda es el infierno y De la Espriella no es el cielo, pero la gente está cansada de las vagabunderías de Petro. Yo soy enemigo total de que quede un tipo como tipo como Cepeda.

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