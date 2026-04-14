- El efímero paso de Vicky Dávila que se alista para retomar el periodismo, empezó por su casa: Semana

Ausente en el lanzamiento del plan de gobierno Paloma–Oviedo empezó entrevistado en la revista a quien fue su contrincante mayor: Abelardo de la Espriella

Tal como Vicky Dávila lo había advertido privadamente a sus co-equiperos de la Gran Consulta: lo suyo no iba a ser el activismo político alrededor de la candidata presidencial Paloma Valencia. Empezaría a buscar su ruta de regreso al periodismo. Como ocurrió: no asistió en la mañana del lunes 13 de abril al lanzamiento del plan de gobierno de la campaña de Paloma – Oviedo en el Teatro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pero no dudó en aceptar la noche anterior entrevistar en revista Semana a quien fuera su contendor mayor: Abelardo de la Espriella. Dávila volvió al medio que dirigió hasta que decidió estrenarse en la política como precandidata presidencial con el grupo significativo de Valientes.

La dureza que tuvo en la campaña no se pareció en nada al tono de su entrevista en el que su tono pendenciero era asunto del pasado. La política la tocó y difícilmente regresará sin tacha al oficio que ejerció toda la vida. Fuente consultadas de la campaña insistieron en que ella sigue y no ha renunciado, aunque no tenga un rol activo. Ofreció preparar a la fórmula presidencial para responder a los medios, una asesoría que hará ocasionalmente y muy centrada en un entrenamiento para el “fogueo” para debates y entrevistas.

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Dávila, quien hizo parte de la Gran Consulta Por Colombia y ocupó el quinto lugar sacando un promedio de 238,045 votos (3,36%) por debajo de Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán cada uno con 297,646 y 327,765 respectivamente.

Contrastó con la ausencia en el evento de lanzamiento del Programa Paloma-Oviedo, la presencia de quien fuera la directora de campaña de Vicky Dávila, la cartagenera Alicia Arango quien fuera mano derecha de Alvaro Uribe y luego ministra de Iván Duque. Arango entraría al equipo directivo de la campaña de Paloma Valencia.

Alicia Arango, exministra de Trabajo

Cómo va la campaña

La preocupación de la campaña en este punto es la Costa Atlántica donde el contendor Abelardo de la Espriella tiene fuerza, como ocurre con los departamentos Atlántico, Córdoba, Bolívar y Magdalena.

Sin embargo, el refuerzo de congresistas y políticos del Partido de la U que se adhirieron a la campaña y la eventual llegada de militantes conservadores puede ayudar a copar esta región del país. La senadora Nadia Blel y el presidente del Partido y también congresista Efrain Cepeda, dos pesos pesados de las toldas azules estarían inclinados por Valencia ya que cuentan con el expresidente Álvaro Uribe como prenda de garantía.

Guillermo Botero, exministro de Defensa

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Oviedo aún no ha iniciado el periplo costeño en solitario como si lo hizo en Cali donde permaneció tres días acercándose a los jóvenes con su estrategia del Periodicazo con la que marca una clara diferencia con la candidata Presidencial con la que fortalece el concepto del Súmate, el slogan de la campaña.

El Caribe es una región donde también el Pacto Histórico y su candidato Iván Cepeda tiene presencia fuerte, a juzgar por los resultados en las pasadas elecciones legislativas, lo cual confirma la importancia para la candidata de la Gran consulta de tener que aplicarse allí.









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