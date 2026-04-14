- Choque de gigantes: Marriott y Delta Air Lines disputan marca en Colombia

La lujosa cadena hotelera norteamericana logró registrar en Colombia su nueva línea "Delta Hotels" y la aerolínea también gringa tuvo que resignarse

En medio de la consolidación de América Latina y el Caribe como uno de los puntos clave del mercado hotelero global, surgió una disputa entre dos gigantes norteamericanos: la cadena hotelera Marriott y la aerolínea Delta.

Solo en 2025, Colombia recibió cerca de 6,5 millones de turistas, una cifra récord que el país quiere refrendar en 2026. En este contexto, solo México, líder indiscutido en el continente, alcanzó a contabilizar alrededor de 45 millones de visitantes.

Este enorme potencial y excelente momento fue lo que la multinacional de los Estados Unidos Marriott Worldwide Corporation, que tiene como presidente a Anthony Capuano, quiso aprovechar, y se propuso registrar en Colombia una nueva marca: Delta Hotels. El nuevo negocio se enfocaría en la realización de eventos y ofrecería servicios de protección a personas.

El modelo planteado por Marriot no era otro que el de una franquicia. En vez de gastar millones en la construcción y mantenimiento de un nuevo hotel, la empresa se ha propuesto ofrecer licencias de marca. Sin embargo, una vez la solicitud llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio, se registró una oposición.

Delta Air Lines Inc., que tiene como CEO a Ed Bastian, contrató a los abogados del bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría. El bufete señaló ante la SIC: El nombre Delta Hotels puede ser fácilmente asociado por los clientes con el nombre de la compañía Delta Air Lines, algo que representa un riesgo para la operación de Delta.

Delta Air Lines cumplió 25 años de operaciones en Colombia. El primer vuelo que realizó fue Bogotá-Atlanta y desde ese momento no ha parado de crecer su frecuencia en el país.

En respuesta a los alegatos de Delta, los abogados contratados por Marriott señalaron que no existe riesgo de confusión. Según ellos, no habría posibilidad de malentendidos dadas las rotundas diferencias visuales entre las dos marcas.

Una vez los funcionarios de la Superindustria escucharon a las partes tomaron una decisión. En primera instancia, la SIC determinó que no había riesgo para Delta Airlines con la aprobación del nombre Delta Hotels, con lo que Marriott se salió con la suya.

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