- Al Éxito y Viva Envigado les llego dura competencia en Medellín con nuevo grupo chileno que aterriza

Los dueños de Jumbo, repetirán la formula de Plaza Central y Cencosud Cali con un centro comercial de gran escala con 80.000 m² de área.

En el tradicional sector de Laureles, muy cerca del estadio Atanasio Girardot y de la estación Suramericana del Metro de Medellín, se levantará un nuevo centro comercial que promete redefinir el futuro de este negocio en el país.

Los promotores de esta iniciativa son los chilenos de Cencosud, grupo que sigue moviendo sus fichas en Colombia con una estrategia clara: crecer, consolidarse y dominar el negocio de centros comerciales en las principales ciudades del país. Luego de adquirir el 51 % de Plaza Central por cerca de $459.000 millones y de invertir 35 millones de dólares en la renovación de Cenco Limonar en Cali, el grupo chileno ahora apunta a Medellín con un proyecto de gran escala que promete transformar una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Así será el nuevo centro comercial en Medellín que harán los chilenos de Cencosud

La apuesta estará liderada por CencoMalls, la unidad encargada de desarrollar y operar este tipo de activos dentro del grupo. El proyecto llevará el nombre de Cenco Medellín y contará con cerca de 80.000 metros cuadrados de área arrendable, una cifra que lo ubica como uno de los desarrollos comerciales más ambiciosos en la capital antioqueña en los próximos años.

Ilustración 1Jumbo la 65

Su ubicación no es casual. El nuevo centro comercial se levantará en el terreno donde hoy funciona el Jumbo de la 65, en el tradicional sector de Laureles. Se trata de un punto estratégico de la ciudad, no solo por su tradición, sino por su cercanía con el Estadio Atanasio Girardot, uno de los principales escenarios deportivos del país, y con la estación Suramericana del Metro de Medellín.

Ilustración 2Manfred, presidente directorio de Cencosud Shopping y Sebastián Bellocchio, gerente general Cencosud Shopping

Este entorno garantiza un flujo constante de personas: hinchas que llegan al estadio, ciudadanos que se movilizan diariamente por el sector y residentes de una de las zonas más dinámicas de Medellín. En otras palabras, un punto con tráfico asegurado, clave para la rentabilidad de un proyecto de esta magnitud.

Detrás de esta movida está Sebastián Bellocchio Fioretti, gerente regional de CencoMalls, quien lidera el desarrollo de este nuevo complejo. Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de diseño, pero ya tiene un horizonte claro: su inauguración está prevista para el segundo semestre de 2030.

Ilustración 3Hector Andres Juliao Villalobos country head Credicorp capital

A esta estrategia también se suma Credicorp Capital, que cumple un rol clave como asesor en inversiones para el grupo chileno. La compañía, liderada regionalmente por Galantino Gallo y con Héctor Andrés Julião Villalobos como country head en Colombia, ha sido una pieza fundamental en la toma de decisiones del negocio retail.

Desde esta firma han señalado que el desarrollo de Cenco Medellín será determinante para la consolidación de Cencosud en el país, especialmente en un mercado donde la competencia entre grandes superficies y centros comerciales es cada vez más intensa.

Y es que la presencia del grupo chileno en Colombia no es menor. Actualmente cuenta con activos como Cenco Altos del Prado en Barranquilla, Cenco La 65 en Medellín y Santa Ana en Bogotá, a los que ahora se suma su participación en Plaza Central. En total, la compañía acumula más de 30 activos en América Latina, consolidando una red que le permite competir de tú a tú con los grandes jugadores del sector.

Con este nuevo proyecto en Medellín, Cencosud no solo refuerza su presencia en Colombia, sino que deja claro que su apuesta es de largo plazo. Un movimiento que, más allá de cifras millonarias, redefine el mapa comercial de una de las ciudades más importantes del país.

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